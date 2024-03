Borussia Dortmund PSV in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di Borussia Dortmund PSV in streaming gratis. Il match è in programma mercoledì 13 marzo 2024, alle ore 21.00.

Al Signal Iduna Park di Dortmund, va in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale fra la formazione di Edin Terzic e l’attuale capolista del campionato olandese, l’Eredivisie. Si parte dal risultato di 1-1 della gara di andata giocata in Olanda. I gialloblù, alle prese con un duello serratissimo contro il Lipsia per il quarto posto della Bundesliga, sono riusciti a superare un girone considerato il più difficile dell’attuale edizione al primo posto, mettendosi alle spalle PSG, Milan e Newcastle. Dal conta loro, gli olandesi si sono piazzati al secondo posto, alle spalle dell’Arsenal e riuscendo a vincere la concorrenza del Lens e del Siviglia.

Borussia Dortmund PSV in streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La partita Borussia Dortmund-PSV – in programma alle ore 21.00 di mercoledì 13 marzo 2024 – andrà in onda in diretta su Sky Sport e sarà visibile in streaming sulla piattaforma, gratuita per gli abbonati, Sky Go e sul servizio OTT di NOW. Gara disponibile anche su Mediaset Infinity.

Borussia Dortmund PSV in streaming gratis? Le formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: