Capitanio (AgCom): «A breve multe fino a 5mila euro per chi usa il pezzotto»

Arriveranno presto le prime multe per gli utenti che hanno fruito di contenuti pirata. Lo ha annunciato il commissario dell’AgCom Massimiliano Capitanio attraverso i suoi profili social, commentando una notizia che riguarda la Spagna e il fatto che il Paese si sta muovendo nella stessa direzione.

Un riferimento interessante, perché in Spagna è appena passata una ordinanza del Tribunale Commerciale di Barcellona che obbligherà gli operatori Internet spagnoli – Telefónica, Vodafone, Orange, MásMovil e Digi – a informare le autorità competenti e a fornire i dati e le informazioni di tutti gli utenti che si collegano ai server che trasmettono contenuti illegali.

Gli operatori, su richiesta di un giudice, dovranno fornire a seguito della consegna di una lista di indirizzi IP il nome, il cognome e il numero identificativo della persona che figura come titolare nel contratto del servizio di accesso a Internet che aveva in una determinata ora del giorno quell’indirizzo IP. Andrà inoltre fornito anche l’indirizzo dell’abitazione a cui sono assegnate linea e fatturazione.

«Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le associazioni criminali ma anche quelle legali (!) che fanno business rubando proprietà intellettuali e diritti di altri», ha esordito Capitanio nel suo post su LinkedIN, commentando la novità che è arrivata dalla Spagna.

«Purtroppo una tappa necessaria, anche se probabilmente impopolare, sarà quella di multare gli utenti di pezzotto, gli utenti delle applicazioni facilmente scaricabili dagli store Android ed Apple ma anche dai portali Amazon, gli utenti dei tanti siti facilmente raggiungibili dai motori di ricerca (che ancora non collaborano come dovrebbero)», ha proseguito il commissario AgCom.

«Forse non è ancora chiaro che, a breve, arriveranno sanzioni da 150 a 5000 euro, e questo, come per tutte le multe, è un passaggio che si vorrebbe evitare ma che si è reso necessario, anche perché chi fa business illegalmente sta facendo credere agli ignari utenti che non succederà nulla (utente avvisato…). Nel frattempo anche la Spagna si muove nella stessa direzione. Un fronte comune in Europa non può che far bene», ha concluso.