Caso De Laurentiis, Ferri (Sky): «Decidiamo noi chi fa le interviste»

«Con voi non può parlare». Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto in diretta mentre il calciatore partenopeo Matteo Politano stava parlando ai microfoni di Sky alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

Il numero uno del club azzurro ha interrotto l’intervista e si è allontanato con il giocatore, spintonando anche un cameraman. Inutile l’intervento del giornalista che ha domandato: «Come con noi non può parlare?». De Laurentiis – visibilmente alterato – avrebbe voluto che l’intervista fosse rilasciata a Gianluca Di Marzio (per via del suo legame con la città di Napoli) e non a un’altra persona (era presente invece Massimi Ugolini).

Una settimana fa, prima di Napoli-Juventus, De Laurentiis aveva avuto da ridire con DAZN disponendo poi che i suoi tesserati non rilasciassero interviste all’emittente. Nell’occasione, oltretutto, aveva chiarito che da lì in avanti i suoi giocatori e il suo allenatore avrebbero parlato solamente con Sky e Rai, ma i problemi del patron del Napoli con le tv sembrano effettivamente andare oltre.

Sul tema è intervenuto in serata Federico Ferri, direttore di Sky Sport, che a proposito dell’accaduto ha così commentato: «Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione».