Si accende la sfida tra Milan e Juventus: perché è importante chiudere secondi

Quanto vale il secondo posto in Serie A? Si accende la sfida tra Milan e Juventus per la seconda piazza in classifica in campionato, alle spalle dell’Inter che ha preso un ampio vantaggio sulle dirette inseguitrici.

Ma il piazzamento dietro la vincitrice dello scudetto ha un peso anche a livello economico, visto che ci sono diversi criteri di distribuzione di ricavi che dipendono appunto dal piazzamento, oltre all’eventuale partecipazione alla Supercoppa italiana della prossima stagione.

Quanto vale secondo posto, i ricavi dalla Serie A

In Serie A la distribuzione dei diritti tv avviene per il 50% in parti uguali, dunque ogni club (se venissero confermate le cifre distribuite per il 2022/23) incassa un minimo di 25,4 milioni di euro, mentre il resto viene distribuito sulla base di una serie di fattori, il 22% di radicamento sociale e il 28% in base ai risultati sportivi.

In particolare, al momento la classifica vale circa il 12% della cifra complessiva: in totale i club nel 2022/23 hanno incassato 1,017 miliardi di euro e in base alla classifica finale sono stati distribuiti circa 122,2 milioni di euro.

Nel dettaglio, questi sono stati i ricavi per le prime tre posizioni in classifica al termine della stagione:

Napoli: 19,0 milioni di euro; Lazio: 15,9 milioni di euro; Inter: 13,7 milioni di euro.

Tra secondo e terzo posto, quindi, ballano circa 2,2 milioni di euro di ricavi dai diritti tv della Serie A.

Quanto vale secondo posto, i ricavi Champions

Più complessa invece la situazione per quanto riguarda la Champions League, visto che la UEFA non ha ancora comunicato il dettaglio della suddivisione dei ricavi. L’unica certezza, rispetto al passato, è che le voci legate al ranking storico e al market pool, ovverosia la quota di diritti tv, verranno accorpate in una unica voce, distribuita però in base a due criteri che non dipenderanno solo dal piazzamento nel campionato nazionale della stagione precedente come avvenuto fino alla stagione in corso.

La parte più corposa riguarderà la somma tra la posizione nel campionato a livello nazionale con quella nei risultati in Europa degli ultimi cinque anni: si tratta di 36 quote da un milione circa, con l’ultimo che prenderà circa un milione e il primo che incasserà intorno ai 37 milioni. La seconda parte invece continuerà a considerare i risultati degli ultimi dieci anni, ma con impatto minore rispetto al passato: il migliore incasserà intorno ai 10 milioni, l’ultimo poco meno di 300mila euro.

Fin0 alla stagione in corso, invece, il calcolo è stato più diretto, visto che metà del market pool (definito dalla UEFA per l’Italia in 34 milioni di euro complessivi) veniva suddiviso appunto in base al piazzamento della stagione precedente in campionato: quindi 6,8 milioni alla prima classificata, 5,1 alla seconda, 3,4 alla terza e 1,7 alla quarta.

Quanto vale secondo posto, l’ipotesi Supercoppa

In ballo in caso di arrivo al secondo posto c’è anche l’accesso alla Supercoppa italiana. L’accordo tra la Lega Serie A e l’Arabia Saudita prevede che si giochino in Medio Oriente quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa, con due edizioni consecutive (2023 e 2024) in Arabia, poi due anni dove si giocherà altrove e infine le ultime due edizioni nel Paese saudita (2026 e 2027). Per l’edizione 2023, l’accordo ha portato nelle casse della Lega Serie A circa 23 milioni di euro.

Di questi, circa 16,2 milioni sono finiti ai club partecipanti, così suddivisi:

1,6 milioni ciascuno alle due semifinaliste sconfitte (ovverosia Lazio e Fiorentina);

5 milioni alla finalista sconfitta (il Napoli);

8 milioni alla vincitrice (l’Inter).

Si tratta di un aumento rilevante, considerando che per l’edizione giocata nel gennaio 2023 e vinta dall’Inter il montepremi era di circa 7,5 milioni complessivi.

Bisognerà comunque attendere, perché non c’è ancora l’ufficialità che si giocherà ancora con il format Final Four: l’ipotesi di confermare il torneo visto lo scorso gennaio è emersa nelle scorse settimane, con le gare che verrebbero disputate questa volta nel mese di dicembre.

Chiudere al secondo posto in Serie A, rispetto al terzo, potrebbe quindi voler dire avere la possibilità di aumentare i ricavi grazie alle gare in Supercoppa italiana, oltre ad avere la possibilità di giocarsi un altro trofeo nella stagione 2024/25.

Quanto vale secondo posto, le cifre

In attesa dell’ufficializzazione dei ricavi da parte della UEFA e della conferma ufficiale del format Final Four per la Supercoppa italiana, la differenza tra secondo e terzo posto si aggira intorno ai 4 milioni di euro come minimo, considerando i 2,2 milioni di differenza tra i ricavi dalla Serie A e il minimo di 1,6 milioni garantito in caso di partecipazione alla Supercoppa (fino a un massimo di 8 milioni in caso di successo).