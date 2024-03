L'Arabia Saudita punta il Monaco: ipotesi "derby" con il PSG dei qatarioti

La salita alla ribalta dell’Arabia Saudita ha ricordato, per molti aspetti, quella fatta dal Qatar a inizio degli anni 10 del 2000. La differenza è l’ingaggio di diverse stelle del calcio europeo da parte dei club sauditi, grazie alla potenza economica del fondo governativo PIF.

Un paragone che potrebbe vedere a breve un vero e proprio scontro diretto. Infatti, come riporta il quotidiano francese RMC Sport, proprio la Ligue 1 potrebbe avere nel proprio campionato due grandi potenze di fuoco. Da una parte il PSG del Qatar Investment Authority e dall’altra parte il Monaco, finito nelle mire della famiglia real saudita, che negli anni scorsi aveva già manifestato un interesse per il Marsiglia, con i contatti che poi non portarono alla chiusura dell’affare.

È notizia di inizio 2024 la decisione del proprietario di maggiorana che detiene il 65% del club monegasco, Dmitri Rybolovlev di affidarsi a Raine Group, la stesa a cui si è rivolto Steven Zhang per l’Inter, per la ricerca di acquirenti. Al momento sarebbero tre le offerte arrivate sul tavolo della banca di investimento.

Ma a scompigliare le carte ecco che ci sono esponenti della famiglia reale saudita. L’interesse c’è, ma non sarebbe al momento per il 65% delle quote in mano all’oligarca russo Rybolovlev, ma per l’altro 35% che è di proprietà della famiglia Grimaldi, che regna sul Principato di Monaco dal XII secolo. Le indiscrezioni, infatti, parlano di colloqui piuttosto fitti nell’ultime settimane portati avanti con i sauditi dallo stesso Alberto II di Monaco.

Il clima fra le parti sarebbe ottimo, visti anche i molti affari conclusi dalla famiglia reale saudita proprio nel Principato di Monaco. Infine, questa strategia saudita di rilevare prima il pacchetto di minoranza del Monaco potrebbe avere la meglio per poi procedere con l’acquisizione delle quote in mano a Rybolovlev e avere in mano il 100% del club monegasco, dando così il via allo scontro diretto in Ligue 1 con il PSG dei qatarioti.