Roma-Brighton, inglesi pronti al ricorso: chiesto alla UEFA il video VAR sul gol di Mancini

Roma-Brighton, partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, è terminata con un importante e rotondo 4-0 per i giallorossi che pone la squadra di Daniele De Rossi in grandissimo vantaggio in vista della gara di ritorno. Ma il Brighton non ci sta e, oltre a preparasi per la seconda sfida in casa, sarebbe pronto a fare ricorso per la partita dell’andata.

Il motivo? Il gol di Mancini, quello che ha portato al 3-0 momentaneo nella ripresa. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Athletic, il Brighton avrebbe chiesto alla UEFA di esaminare le immagini del VAR per verificare se effettivamente il difensore giallorosso fosse in posizione irregolare al momento del cross dalla sinistra di Stephan El Shaarawy.

Ricorso Brighton gol Mancini – Il caso del cartello omofobo

Infatti, secondo la società inglese, ci sarebbero evidenti replay che supporterebbero la tesi del fuorigioco di Mancini al momento del lancio dell’esterno d’attacco di De Rossi. L’organismo disciplinare della UEFA valuterà la richiesta avanzata dal club sia per la rete del difensore, ma anche per un cartello omofobo mostrato da un tifoso della Roma nei confronti dei supporters inglesi. Il Brighton ha affermato di avere delle prove fotografiche a supporto.