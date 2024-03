Juve, una compagnia aerea araba come main sponsor: obiettivo 40 milioni

Champions, sponsor e Mondiale per Club. Con questi tre punti fondamentali si può risolvere il piano nella mente dei dirigenti della Juventus per riportare il club costantemente fra i migliori di Italia e di Europa grazie a introiti per 170 milioni di euro. Se la Champions deve essere conquistata sul campo in campionato e la qualificazione al Mondiale per Club 2025 è in mano al Napoli, la questione sponsor è quella su cui ci si sta concentrando di più.

Come anticipato negli scorsi mesi da Calcio e Finanza, il contratto con Jeep, svalutatosi dopo la mancata qualificazione alla Champions di quest’anno, scade a giugno 2024 con conseguente ricerca di un partner fuori dall’area di influenza di Exor. Il tutto è poi stato confermato dal prospetto sull’aumento di capitale «la Juventus ha esplorato il mercato principalmente con l’obiettivo di trovare un nuovo sponsor ufficiale in sostituzione di Stellantis (identificato all’epoca con il marchio Jeep come logotipo dello sponsor), ma anche con l’intenzione di valutare l’interesse potenziale di terzi nell’acquisire uno o più diritti concessi a Stellantis dall’accordo con Stellantis Europe».

Juve nuovo main sponsor cifre – Si guarda in Medio Oriente

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i dirigenti bianconeri per risolvere la questione main sponsor stanno guardando con grande attenzione al Medio Oriente, mercato ricco e ricolmo di opportunità interessanti. E negli ultimi giorni le indiscrezioni su questo punto di vista si stanno facendo sempre più insistenti e portano verso una compagnia aerea. Il nome non è stato riportato, ma la cifra a cui puntano i bianconeri è già fissata: 40 milioni a stagione.

Se le aspettative fossero rispettate, la Juve continuerebbe a essere il club più ricco sotto il profilo del main sponsor. Infatti, il Milan ha un accordo con Emirates, altra compagnia aerea del Medio Oriente, per 30 milioni di euro a stagione. Mentre in casa Inter si prova ad arrivare a questa stessa cifra con il prossimo partner Betsson, con tutte le cautele del caso per non violare il Decreto Dignità.

Juve nuovo main sponsor cifre – Nel piano di rilancio anche la nuova Champions e il Mondiale per Club 2025

Ma come detto in precedenza, il main sponsor è solo uno dei tre punti cardine del piano bianconero per il rilancio definitivo del club. La qualificazione alla Champions, che dalla prossima stagione diventerà più ricca per via della nuova formula, è l’obiettivo numero uno e c’è bisogno di un finale di campionato a ritmi alti per non pregiudicare il percorso fatto fin qui dagli uomini di Massimiliano Allegri. La qualificazione, infatti, ha un valore che si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro, considerando premi UEFA, bonus sponsor e botteghino. Visto che le partite garantite saranno otto e non più sei.

Poi la terza leva è il Mondiale per Club 2025. Qui, per via dell’esclusione dalla coppe europee concordata con la UEFA, i bianconeri possono solo fare gli spettatori. E dopo aver visto fallire il tentativo di sorpasso del Milan nel ranking speciale della FIFA, ora a mettere rischio il posto della Juve, che punta a partecipare insieme alla già sicura Inter, è il Napoli. I partenopei sono distanti cinque punti e quindi per colmare il gap sono costretti a battere il Barcellona, centrare la qualificazione ai quarti. A quel punto mancherebbero solamente due punti per l’aggancio nel ranking, considerando che un successo porta due punti, il pari uno solo, così come il passaggio del turno.

La partecipazione al Mondiale per Club nel 2025, che si terrà negli Stati Uniti e conterà 32 squadre, porta nelle casse delle formazioni che ne prenderanno parte ben 50 milioni di euro, che possono lievitare fino a 100 milioni in caso di vittoria della competizione. 50 milioni dal Mondiale per Club, 80 dalla Champions 2024/25 e 40 dal nuovo main sponsor mediorientale. Eccolo spiegato il piano Juve da 170 milioni per tornare vincente in Italia e grande protagonista in Europa.