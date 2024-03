Juventus senza coppe: Jeep taglia le cifre per lo sponsor nel 2023/24

Jeep ha ridotto i pagamenti nei confronti della Juventus da 45 a 38 milioni di euro per la sponsorizzazione della divisa da gioco nella stagione 2023/24. La mossa – legata alla mancata partecipazione dei bianconeri alle coppe europee nella stagione in corso e al riacquisto di alcuni diritti da parte del club bianconero – emerge dai documenti relativi al prospetto sull’aumento di capitale, consultati da Calcio e Finanza.

La possibilità di ridurre il corrispettivo da parte di Jeep (già anticipata da Calcio e Finanza) era prevista dal contratto siglato a fine 2020 dalla Juventus e da FCA Italy SpA, società successivamente confluita nel gruppo Stellantis a seguito della fusione dei gruppi FCA e PSA nel 2021. Il mancato risultato sportivo consente quindi allo sponsor di maglia Jeep (brand del gruppo Stellantis) di versare nel 2023/24 un corrispettivo inferiore rispetto a quello base originariamente pattuito e pari a 45 milioni di euro.

Juventus Jeep cifre – Cosa dice il contratto con il brand di Stellantis

Nel dettaglio, il contratto prevede «per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024:

un compenso fisso di Euro 45 milioni per ciascuna Stagione Sportiva da corrispondersi da parte di FCA in quattro rate trimestrali di pari importo; e

per ciascuna Stagione Sportiva da corrispondersi da parte di FCA in quattro rate trimestrali di pari importo; e un compenso variabile pari a Euro 1 milione in caso di accesso alla finale di UEFA Champions League».

Non solo. «Si segnala altresì che il Contratto di Sponsorizzazione FCA prevede una possibile riduzione del corrispettivo base, per ciascuna stagione sportiva oggetto del contratto, in caso di:

mancata partecipazione da parte di Juventus alla UEFA Champions League (riduzione pari a Euro 2 milioni, oltre IVA);

(riduzione pari a Euro 2 milioni, oltre IVA); mancata partecipazione da parte di Juventus all’Europa League o eliminazione prima dei quarti di finale della medesima competizione sportiva (riduzione pari a Euro 2 milioni, oltre IVA)».

Il contratto specifica che «i predetti importi sono tra loro cumulabili e, pertanto, gli stessi potranno sommarsi al verificarsi delle rispettive condizioni che ne determinano la maturazione; in tal caso, la riduzione massima complessiva del corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva risulterebbe pari a Euro 4 milioni, oltre IVA».

Juventus Jeep cifre – La riduzione del corrispettivo

Nel prospetto sull’aumento di capitale sono inoltre indicate alcune modifiche dell’accordo in questione. Il 20 aprile 2022, «le parti hanno eseguito una modifica all’accordo con Stellantis Europe, secondo la quale la Juventus ha esplorato il mercato principalmente con l’obiettivo di trovare un nuovo sponsor ufficiale in sostituzione di Stellantis (identificato all’epoca con il marchio Jeep come logotipo dello sponsor), ma anche con l’intenzione di valutare l’interesse potenziale di terzi nell’acquisire uno o più diritti concessi a Stellantis dall’accordo con Stellantis Europe».

Successivamente, è stata apportata una seconda modifica datata 24 agosto 2022, con la quale «le parti hanno concordato di restituire alla Juventus, per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, alcuni diritti concessi a Stellantis, subordinatamente alla partecipazione della Juventus alla UEFA Champions League e/o UEFA Europa League rispettivamente nelle stagioni sportive 2022/2023 e/o 2023/2024» e di conseguenza, «ridurre la quota di sponsorizzazione dell’accordo con Stellantis Europe di un importo di 400.000 euro per ciascuna delle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024».

Infine, «il 31 luglio 2023, le parti hanno eseguito una terza modifica all’accordo, con il riacquisto da parte della Juventus, per la stagione calcistica 2023/2024, di alcuni diritti concessi a Stellantis Europe, per un importo di 3 milioni di euro e, pertanto, con una riduzione da 45 milioni di euro a 42 milioni di euro nella remunerazione di base per la suddetta stagione calcistica. Inoltre, poiché la Juventus non parteciperà alle competizioni UEFA nella stagione sportiva 2023/2024, il corrispettivo sarà ulteriormente ridotto di 4 milioni di euro e, pertanto, a 38 milioni di euro».