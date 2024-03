Gli ultimi saranno i primi? Ecco i low-cost in giro per l’Europa

Un viaggio tra i top cinque campionati europei per scoprire chi sono i calciatori low-cost, all’interno del Football Players Exchange. Atleti già affermati, con una carriera importante alle spalle, e giocatori che ancora devono mostrare, ancora, tutte le proprie qualità. Queste le opportunità in piattaforma .

A tal proposito, il valore di mercato dei giocatori negoziabili sulla borsa dei calciatori non viene influenzato dalla legge della domanda e dell’offerta, ma è legato esclusivamente alla performance sul campo e si basa su un indice, elaborato da Wallabies , che utilizza più di 7.000 variabili per ogni giocatore ad ogni match disputato . Nessuna speculazione è dunque possibile, conta solo il rendimento sul rettangolo di gioco.

La borsa dei calciatori ha, come ogni marketplace, delle possibilità low-cost a cui è possibile attingere. Giusto specificare come i giocatori vengano acquisiti come vere e proprie azioni frazionate : dunque, è l’utente a scegliere la cifra da investire, indipendentemente dalla quotazione, e il rendimento del giocatore influenza quest’ultima e la relativa variazione.

Gli acquisti “alla Nocerino ” sono linfa vitale per i club: prezzo d’acquisto basso, rendimento oltre ogni più rosea aspettativa e possibilità di fare un’importante plusvalenza. Una strategia vincente anche sul Football Players Exchange di CSA , la piattaforma online in cui è possibile negoziare circa 400 calciatori provenienti dai top campionati europei.

Low-cost Football Players Exchange: da Darmian a Montiel, ecco la worst five

Essere il giocatore più anziano e il meno quotato dell’intera piattaforma, seppur considerato da tutti un fedelissimo del proprio allenatore. Identikit che combacia perfettamente con Matteo Darmian (DAR36), vero e proprio jolly dell’Inter capolista. Nella borsa dei calciatori è listato come difensore, anche se il giocatore lombardo ha ricoperto numerosi ruoli in carriera: dal terzino all’ala, passando per il “braccetto” della difesa a tre.

La quotazione di 4,29 milioni è provocata da una carriera ormai in fase calante e, quindi, un investimento di poca futuribilità, per un giocatore che ha vestito anche la prestigiosa maglia del Manchester United. Nonostante ciò, il duello con il compagno Dumfries è spesso vinto dal classe ‘89, che sogna anche una convocazione per l’Europeo di giugno.

L’altro difensore di questa speciale classifica ha del sorprendente. Campione del Mondo in carica con la sua Argentina, grazie proprio al suo rigore decisivo in finale contro la Francia. A Qatar 2022 l’eroe biancoceleste è stato Gonzalo Montiel (MON29), terzino militante nel Nottingham Forrest. La stagione 2023-24 in Premier League, però, non è all’altezza del curriculum dell’argentino: 15 presenze totali, condite da 0 goal e 3 assist. Un primo contatto con il campionato inglese non da tramandare ai posteri per Montiel, dopo la buona parentesi in Liga con il Siviglia. Puntare su di lui potrebbe essere una buona chiamata, per un possibile riscatto personale.

Alla stessa valutazione di 9,83 milioni si posiziona Rominigue Kouamé (KOU12), centrocampista del Cadice. Il centrocampista ivoriano si è trasferito nel massimo campionato spagnolo a fine mercato estivo scorso, dopo una lunga permanenza al Troyes e dopo averlo portato nella massima serie francese. Sono 18 le presenze stagionali, per un ambientamento non facile nel nuovo club che lo ha penalizzato nella quotazione in piattaforma (YTD pari a -4%).

Nel reparto di centrocampo lo affianca Sanjiin Prcic (PRC14), giocatore dello Strasburgo con un passato in Italia con le maglie di Torino e Perugia. Il 30enne serbo ha collezionato solo 3 presenze in stagione, per un totale di 87 minuti. Il suo allenatore Patrick Vieira non ha, per ora, puntato sul mediano, in una stagione dove la squadra francese naviga in acque tranquille di classifica (12esimo posto in Ligue1).

L’unico attaccante in questa lista è Ludovic Ajorque (AJO17), prima punta del Mainz. Avete presente la classica “boa d’attacco” da innescare con cross dalle fasce? Questo è il francese classe ’94, grazie anche ai suoi 196cm di altezza. La stagione corrente lo ha visto in campo 20 volte, con 3 marcature siglate e una valutazione in piattaforma pari a 8,48 milioni. Sabato affronta il Bayern Monaco, reduce dalla vittoria con la Lazio in Champions: bavaresi che potrebbero essere sulle gambe e quindi perché non puntare sul numero 17 del Mainz?

Stagioni complicate, dunque, per i protagonisti di questa analisi. L’unico soddisfatto sembra essere Darmian, in procinto di conquistare il secondo tricolore in maglia nerazzurra. Gli altri devono rialzare la testa, cambiando il trend di una stagione, fin qui, deludente. Tocca ora agli utenti accedere alla borsa dei calciatori, iscriversi e decidere se puntare sui low-cost del Football Players Exchange.

Football Players Exchange, come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop e convertire gli euro o criptovalute nei token CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in criptovalute. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: