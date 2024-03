DAZN verso il rinnovo con Publitalia per la raccolta pubblicitaria

Continuano le mosse di DAZN in vista della prossima stagione, la prima che darà il via al ciclo 2024-2029 che vedrà ancora grande protagonista la piattaforma streaming inglese. Infatti, DAZN, come avvenuto negli ultimi tre anni, sarà l’unica emittente ad avere la possibilità di trasmettere tutte le partite della Serie A, con un’esclusiva di sette gare su 10 per singola giornata.

Lo farà con un accordo che ricalca quello degli ultimi tre anni, con Sky che trasmetterà in co-esclusiva tre partite per ogni turno. Dopo aver pressoché definito l’accordo con TIM per il nuovo ciclo, a cifre inferiori rispetto all’ultimo (anche se va ricordato che il primo accordo con TIM era legato a un’esclusiva che è stata poi bloccata dall’Antitrust), DAZN starebbe per chiudere un altro rinnovo, quello con Publitalia.

Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, la società guidata in Italia da Stefano Azzi avrebbe trovato un accordo con la concessionaria di Mfe-Mediaset con a capo Stefano Sala, che dovrebbe così continuare a occuparsi della raccolta pubblicitaria per la Serie A trasmessa da DAZN per i prossimi tre anni, con opzione di rinnovo per i seguenti due.