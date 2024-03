Maradona, piano restyling per EURO 2032: per i lavori servono 100 milioni

Il dialogo tra il Comune e il Napoli sul futuro del Maradona in funzione di EURO 2032 avanza. Le parti si parlano ed è anche caduto un tabù: l’eliminazione della pista di atletica. Uno stadio esclusivamente dedicato al calcio – spiega Il Mattino – è una ipotesi condivisa purché si trovi poi una collocazione per le società che si allenano al Maradona e utilizzano la stessa pista per allenarsi.

L’asse tra il sindaco Gaetano Manfredi e patron Aurelio De Laurentiis c’è e il presidente ha dato la disponibilità a collaborare anche per una soluzione alternativa a quella del Maradona per quanto riguarda un’altra pista di atletica. Il progetto per il restyling, intanto, è stato affidato all’architetto Gino Zavanella, che già una decina di anni fa ne fece uno poi bocciato dall’allora sindaco Luigi de Magistris.

Zavanella ha delineato le linee di indirizzo del progetto a cui sta lavorando senza scartare nemmeno l’ipotesi di uno stadio nuovo da costruire lontano da Napoli. «De Laurentiis dovrei sentirlo in giornata (ieri ndr) per discutere dello stadio. I tempi? Se dovessi impiegare 24 mesi per fare un progetto sarei lento. Negli incontri avuti con il Presidente anche in passato è emerso che la sua volontà è quella di avvicinare il pubblico al campo il più possibile, dato che è abbastanza lontano».

«Poi c’è la possibilità di abbandonare il Maradona e fare lo stadio nuovo altrove in una zona che il presidente sta studiando. De Laurentiis è talmente vulcanico che potrei aspettarmi davvero di tutto, e quest’ultima una mia ipotesi», ha sottolineato ancora l’architetto.

Parlando di tempistiche e di costi, Zavanella ha concluso che «i tempi per la ristrutturazione del Maradona sono di 20-24 mesi, gli stessi che servirebbero per costruire uno stadio nuovo. Quanto ai costi la cifra è intorno ai 100 milioni. Per costruirlo da zero ci vorrebbero soldi simili, ma poi attorno alla struttura ci vorrebbero una serie di infrastrutture». Novità arriveranno entro uno massimo due mesi quando il progetto arriverà nelle mani del sindaco corredato da un piano di fattibilità economico e finanziaria.