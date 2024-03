San Marino, alla Federcalcio oltre 30 milioni di euro in tre anni da UEFA e FIFA

Il calcio di San Marino ha vissuto giorni di gloria dopo aver visto la propria nazionale segnare per ben tre partite consecutive (contro Finlandia, Kazakistan e Danimarca) dopo un’astinenza durata quasi quattro anni in gare ufficiali.

Un piccolo risultato che è solo la punta dell’iceberg degli investimenti effettuati negli ultimi anni dall’intero movimento calcistico del piccolo stato che sorge nel centro del territorio italiano. Soprattutto grazie ai contributi ricevuti da UEFA e FIFA tra il 2021 e il 2023 che ammontano in totale a 34,1 milioni di euro.

Quelli ricevuti dall’organo del calcio mondiale (5,6 milioni) sono stati utilizzati, come riporta l’Executive Summary Report Calcio commissionato dalla Federcalcio di San Marino a Deloitte pubblicato nel mese di marzo 2024, per la costruzione dello Stadio Serravalle B, rinnovamento campi, pagamento stipendi, spese organizzative e costi per le trasferte. Per quanto riguarda, invece, quelli ottenuti dalla UEFA (28,5 milioni) sono stati utilizzati dalla Federcalcio sammarinese per lo sviluppo e il rinnovamento di infrastrutture, spese relative a club, settore giovanile e nazionali.

Nel bilancio 2022/23 della Federcalcio di San Marino, poi, si sottolinea come il valore della produzione è stato pari a circa 11,223 milioni di euro in crescita dal 2020 del 9,2%, e un EBITDA in crescita del il 2,1%, raggiungendo una marginalità pari a circa l’8%. Inoltre, nel 2022 la Federazione ha registrato una posizione finanziaria netta pari a circa 8,29 milioni con un patrimonio netto di 10,45 milioni.

Tornando al discorso nazionale, nella stagione 2022/2023 la Nazionale A ha avuto 38 calciatori convocati e ha disputato 10 partite, di cui quattro di Nations League. Il valore della rosa era pari a 1,3 milioni di euro. Circa il 71% dei calciatori proveniva dal campionato sammarinese e il 74% di loro Over 23. Del 29% dei calciatori non sammarinesi, circa il 36% proviene dal campionato di Eccellenza italiana.

Infine, viene specificato come il piano strategico 2021-2024 conti cinque differenti punti:

L’avanzamento nel ranking FIFA della Nazionale

lo sviluppo del calcio femminile

la crescita del tasso di partecipazione

il rafforzamento dei club

la realizzazione delle infrastrutture

Per quanto riguarda il primo di questi punti, quello relativo all’avanzamento nel Ranking FIFA della nazionale, la FSGC San Marino si pone l’obiettivo di raggiungere i primi 200 posti. Nell’ultimo ranking pubblicato dalla FIFA lo scorso 15 febbraio la nazionale di San Marino occupa il 210° posto, l’ultimo della classifica. Al numero 200 si trova, attualmente, il Timor-Leste, Paese del Sudest asiatico.