Calcio e Sostenibilità: Il Bologna FC 1909 lancia la propria pagina dedicata

È divisa in 2 grandi sezioni: sostenibilità ambientale in cui sono descritte le iniziative in essere legate al tema ambiente e la sezione di sostenibilità sociale in cui sono presenti le progettualità che vedono il club vicino al territorio e alla comunità.

Grazie a questa sezione innovativa, il club è in grado di offrire trasparenza e responsabilità nei confronti dei propri tifosi e degli stakeholder, dimostrando un impegno concreto verso pratiche sostenibili e di sostegno al territorio, svolgendo così un ruolo importante nella promozione della responsabilità sociale e nell’educazione.

«Siamo orgogliosi di pubblicare oggi sul sito ufficiale del club la nostra pagina di sostenibilità che vede racchiuse le iniziative di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale attuate dal Bologna in questi ultimi anni – commenta il direttore marketing e commerciale, Christoph Winterling -. Per noi rappresenta un passo in avanti decisivo e conferma l’importanza a cui il club dà a queste tematiche. Lavorare sulla comunità e sul territorio è fondamentale per la società, promuovendo valori positivi utilizzando il calcio come strumento di coesione sociale».

Maggiori approfondimenti a questo link.