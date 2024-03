«Che brutta fine Vieri, è solo come un cane»: l'ex attaccante querela Fabrizio Corona

Fabrizio Corona colleziona un’altra querela alla Procura di Milano. A presentarla questa volta è Christian Vieri, tramite il proprio legale Danilo Buongiorno, citando espressamente il sito Dillingernews, di proprietà dell’ex paparazzo più famoso di Italia.

«Il sito di informazione Dillinger News – spiega il legale dell’ex attaccante -, attraverso i propri canali editoriali, blog, social network, Instagram, etc, ha pubblicato un articolo gravemente offensivo e diffamatorio nei confronti del Sig. Christian Vieri. Un articolo in cui si afferma testualmente “Adani, Cassano e Ventola che prendono per il culo giustamente quell’uomo triste, vecchio, inutile, finito, vuoto di Vieri….. Che brutta fine solo come un cane. Piuttosto che una vita come la sua preferisco stare in galera”». Ogni riferimento, ovviamente, è alla nota vicenda degli altri tre ex calciatori che avevano lasciato la famosa Bobo Tv.

«A fronte delle espressioni gravissime, ingiuriose, lesive e diffamanti, in data odierna ha sporto denuncia-querela per diffamazione aggravata, appunto, nei confronti della testata editoriale Dillinger News – ha aggiunto l’avvocato -. Il sito, spiega ancora l’avvocato, già in precedenza aveva pubblicato altri articoli gravemente diffamanti, anch’essi prodotti avanti all’Autorità Giudiziaria. Ci riserviamo, inoltre, di agire nei confronti di qualsivoglia altro terzo coinvolto nei fatti di cui sopra (e comunque con riferimento alla posizione di Vieri nella Bobo Tv) e nel caso di ulteriori comunicazioni di natura diffamante, da parte di qualsivoglia persona fisica o testata giornalistica a tutela dell’immagine e della persona del suo assistito».