Manchester City Copenhagen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di Manchester City Copenhagen in streaming gratis. Il match è in programma mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 21.00.

Dopo la vittoria per 3-1 dell’andata, grazie ai gol di De Bruyne, Bernardo Silva e Foden, i campioni d’Europa e del Mondo in carica hanno un piede e mezzo ai quarti di finale di questa Champions League. Dopo il successo in rimonta nel derby contro lo United, grazie a un ispiratissimo Foden, i Cityzens sono a caccia del secondo Treble consecutivo visto che sono in piena lotta per Premier League e FA Cup e sono una delle super favorite per la massima competizione europea, vinta per la prima volta l’anno scorso a Istanbul, superando l’Inter. Dall’altra il Copenhagen ha ricominciato a giocare il campionato danese proprio dopo la partita di andata contro gli inglesi. In queste tre giornate i punti raccolti sono stati sei grazie alle due vittorie, contro Silkeborg e Nordsjaelland, e la sconfitta contro i grandi favoriti del Midtjylland.

Manchester City Copenhagen in streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La partita Manchester City-Copenhagen – in programma alle ore 21.00 di mercoledì 6 marzo 2024 – andrà in onda in diretta su Sky Sport e sarà visibile in streaming sulla piattaforma, gratuita per gli abbonati, Sky Go e sul servizio OTT di NOW. Gara disponibile anche su Mediaset Infinity.

Manchester City Copenhagen in streaming gratis? Le formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: