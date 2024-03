Inter, premio ai giocatori da 15 milioni per vincere la Champions

L’Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare mercoledì 13 marzo la insidiosa trasferta al Civitas Metropolitano, casa dell’Atletico Madrid. Dopo aver accumulato un vantaggio importante in campionato, Lautaro Martinez e compagni si presenteranno alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League con il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre, grazie all’1-0 di San Siro firmato da Marko Arnautovic.

Inter premi vittoria champions – Fra bonus passaggio del turno e individuali

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la finale dell’anno scorso ha dimostrato come i nerazzurri possano rientrare nel novero delle pretendenti al titolo e, proprio in virtù di questo, la società ha già previsto un bonus squadra in caso di vittoria della quarta Champions League della storia dell’Inter: 15 milioni di euro. Una cifra importante che Steven Zhang sarebbe anche ben contento di spendere, visto che gli incassi della manifestazione sono ben più alti.

I bonus riservati ai calciatori, decisi prima della fase a eliminazione diretta, prevedono infatti 2 milioni netti per ogni passaggio del turno. Quindi eliminare l’Atletico di Simeone, garantirebbe a tutti i giocatori il raggiungimento del bonus, con la stessa somma garantita anche per il passaggio in semifinale e in finale. Quindi, in totale, tutti i componenti squadra di Simone Inzaghi percepirebbero 6 milioni ancora prima di disputare la finale di Wembley. In caso di vittoria eccone altri 5 di milioni, per un totale di 11 che porterebbero la quota singola per ogni calciatore a mezzo milione a testa.

Non vanno dimenticati i vari bonus previsti nei contratti dei giocatori più importanti, che farebbero salire i premi di altri 4 milioni, per un totale di 15 milioni (2 milioni sono già maturati per il raggiungimento degli ottavi). Quindi, ogni giocatore della squadra si porterebbe a casa circa mezzo milione. Il discorso premi riservati a Inzaghi e staff rientra in altre stime, più basse, rispetto a quelli riservati a calciatori.