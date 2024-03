Indian Wells 2024, Sinner alla caccia del secondo posto mondiale

Ai nastri di partenza il primo Master 1000 della stagione: dal 6 al 17 marzo scende in campo il meglio del tennis mondiale, in palio c’è Indian Wells 2024. Il torneo, denominato il “quinto slam” dell’anno per le cifre che riesce a generare in termini di montepremi e spettatori, è secondo solo ai 4 tornei del Grande Slam.

Indian Wells è soprannominato “Il paradiso del tennis”. Per molti giocatori questo torneo, infatti, è un vero e proprio Eden e la dimostrazione arriva proprio da loro: quando perdono non vorrebbero mai andarsene a differenza degli altri tornei che, dopo una sconfitta, si torna velocemente a casa. Inoltre, si distingue dagli altri tornei offrendo ospitalità gratuita ai giocatori ed ai loro coach per tutta la durata della manifestazione. Infatti, di solito, la camera è pagata fino alla notte successiva alla sconfitta.

In questo paradiso, quest’anno, si scatenerà una lotta infernale per il secondo posto del ranking mondiale tra: Carlos Alcaraz, attuale numero 2 ATP, Jannik Sinner, numero 3 ATP e Daniil Medvedev, numero 4 ATP.

