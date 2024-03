Il ritorno della Champions League con gli ottavi di finale ci darà una migliore idea delle possibilità delle squadre ancora in gara di qualificarsi per il nuovo Mondiale per Club. Nel mese di dicembre, la FIFA ha annunciato i criteri per stabilire il ranking che determinerà le otto squadre partecipanti al nuovo torneo a 32 squadre. Queste squadre si aggiungeranno alle vincitrici della Champions League dal 2021 al 2024.

Pertanto, oltre a Chelsea (vincitrice della Champions nel 2021), Real Madrid (2022) e Manchester City (2023), sono state definite altre cinque squadre che hanno già assicurato il loro posto nella competizione, basandosi sui punti accumulati nel ranking e sulle squadre ancora in gara in questa edizione della Champions League.

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain FC (FRA)

Inter (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Otto posti sono dunque già occupati e ne restano quattro da assegnare. Uno andrà alla prossima vincente della UEFA Champions League e ulteriori tre a chi si classificherà al sesto, settimo e ottavo posto del ranking. Ranking che si allargherà ad un eventuale nono posto solo se la vincente della Champions League 2023/24 fosse una squadra già qualificata.

Chi si qualifica Mondiale per Club – La classifica

Scenario non improbabile, dal momento in cui sei delle squadre già qualificate sono presenti nella fase a eliminazione diretta. Ma quali sono le lotte più serrate per assicurarsi un posto al nuovo Mondiale per Club? Chi ha maggiori possibilità di entrare nell’elite del calcio mondiale? Per capirlo possiamo partire dalla classifica attuale, sulla base dei punti conquistati finora (in neretto le squadre qualificate, in corsivo le squadre ancora in corsa per gli ultimi quattro posti):

Bayern Monaco (Germania) – 100 punti, qualificata

PSG (Francia) – 79 punti, qualificata

Inter (Italia) – 74 punti, qualificata

Borussia Dortmund (Germania) – 67 punti

Porto (Portogallo) – 66 punti, qualificata

Atletico Madrid (Spagna) – 62 punti

Lipsia (Germania) – 61 punti

Barcellona (Spagna) – 55 punti

Benfica (Portogallo) – 52 punti, qualificata

Juventus – 47 punti

Napoli – 41 punti

Salisburgo – 40 punti

Lazio – 35 punti

Chi si qualifica Mondiale per Club – Il duello italiano

Partendo dall’Italia, la sfida in questo caso è a tre e vede coinvolte Juventus, Napoli e Lazio. Per i biancocelesti la sfida è ardua perché – al netto dell’ipotesi di vincere la Champions – la squadra di Sarri dovrebbe comunque arrivare in finale per superare la Juventus e sperare che il Napoli non accumuli comunque troppi punti per starle davanti. Il successo contro il Bayern Monaco sta alimentando questo sogno, ma la strada da percorrere è ancora lunga.

Discorso diverso invece per il Napoli, che per scavalcare i bianconeri dovrà sicuramente superare gli ottavi di finale. Se lo farà ottenendo almeno una vittoria e un pareggio (4 punti complessivi, compreso il passaggio del turno), non sarà poi necessario superare i quarti, ma basterà vincere anche solo una delle due partite ed essere eliminati per agganciare la Juventus a quota 47 (a pari punti passerebbe il Napoli). Juventus che deve solamente attendere a questo punto e se le due italiane non dovessero raggiungere questi risultati sarà ufficialmente qualificata.

La situazione è quindi la seguente:

Lazio qualificata se: arriva in finale raccogliendo ulteriori 12 punti in classifica (quindi tre vittorie);

Napoli qualificata se: si qualifica ai quarti e conquista due vittorie, a meno che la Lazio non arrivi in finale;

Juventus qualificata se: il Napoli non ottiene altre due vittorie e la Lazio non arriva in finale.

Chi si qualifica Mondiale per Club – La situazione in Germania

Anche in Bundesliga c’è uno scontro interno che riguarda Borussia Dortmund e Lipsia. I gialloneri partono con i favori del pronostico, perché si trovano a 6 lunghezze di vantaggio. Il Lipsia – che si recherà in Spagna il 6 marzo dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Real Madrid negli ottavi di finale – dovrà raggiungere almeno le semifinali per avere una possibilità di superare il Dortmund, mentre qualsiasi altro risultato porterà il Borussia a qualificarsi.

Chi si qualifica Mondiale per Club – La situazione in Spagna

Sono tre le squadre formalmente ancora in corsa in Spagna, ovverosia Atletico Madrid, Barcellona e Real Sociedad. Impresa difficile per quest’ultima, che ha come unica opportunità quella di vincere la Champions League (e in questo caso escluderebbe automaticamente le altre due, indipendentemente dai loro risultati, aggiungendosi al Real Madrid già qualificato). Diverso è il caso invece di colchoneros e blaugrana, che si giocano la loro occasione nei quarti.

il Barcellona si qualifica se: batte il Napoli e vince altre tre partite qualificandosi alla semifinale mentre l’Atletico perde anche il ritorno contro l’Inter e viene eliminata;

l’Atletico Madrid si qualifica se: il Barcellona non va in semifinale e la Real Sociedad non vince la Champions;

la Real Sociedad si qualifica se: vince la Champions.

Chi si qualifica Mondiale per Club – Il caso Salisburgo

C’è un caso particolare che riguarda il Salisburgo, che attualmente è fuori dalla corsa per entrare nel nuovo Mondiale per Club e che comunque ha grandi possibilità di qualificarsi, nonostante non possa più accumulare punti. Questo perché molte squadre già qualificate possono conquistare l’edizione 2023/24 della Champions League e liberare così un ulteriore posto nel ranking. Con l’Italia, la Spagna e la Germania ora sicure di avere due rappresentanti ciascuna, il successo in Champions League di qualsiasi squadra diversa da PSV Eindhoven, Arsenal o Copenaghen quest’anno garantirà al Salisburgo un posto negli Stati Uniti. Gli austriaci sfrutterebbero il fatto di essere preceduti solo da squadre (nello specifico le italiane) che non si potrebbero qualificare per l’obbligo di rispettare la regola di massimo due formazioni della stessa Federazione.