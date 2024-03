Bayern Monaco Lazio streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Bayern Monaco Lazio in streaming gratis. Il match è in programma martedì 5 marzo 2024, alle ore 21.00.

I biancocelesti di Maurizio Sarri si presentano all’Allianz Arena forti dell’1-0, firmato su rigore da Ciro Immobile, maturato nella gara di andata all’Olimpico. Per accedere ai quarti di finale, quindi, la Lazio può contare su due risultati su tre, mentre i bavaresi sono obbligati a vincere. Gli uomini di Tuchel, che lascerà a fine stagione, sono praticamente fuori dai giochi in tutte le competizioni e gli resta solo la Champions League per non finire con un deludente zero alla casella trofei stagionali vinti.

La Lazio, inoltre, vuole riscattare la sconfitta di misura in campionato contro il Milan che l’ha di fatto estromessa dalla corsa per il quarto posto, sperando di poter rientrare per il quinto, che potrebbe portare alla prossima Champions qualora l’Italia risultasse fra le migliori due federazioni a livello di risultati stagionali. Un passaggio ai quarti, eliminando una grande favorita come il Bayern Monaco, metterebbe la strada nettamente in discesa per le italiane con le tedesche che non conterebbero più su una vera e propria assicurazione di punti.

Bayern Monaco Lazio streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La sfida Bayern Monaco-Lazio sarà trasmessa sia in chiaro che su pay tv. Sky, che detiene i diritti italiani per la Champions League (tranne la miglior partita del mercoledì), e Canale 5 sono i punti di riferimento per seguire la prima partita casalinga di Champions degli uomini di Inzaghi. Per chi preferisse lo streaming ecco Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati della pay tv, e Mediaset Infinity.

Bayern Monaco Lazio streaming gratis? Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: