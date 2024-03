DAZN, record stagionale di ascolti per la 27esima giornata di Serie A

Con Inter-Genoa si è conclusa la 27esima giornata di Serie A. Oltre ad aver visto un ulteriore allungo dei nerazzurri verso lo scudetto e nuove evoluzione della lotta per l’Europa e per la salvezza, l’ultimo turno consegna il record stagionale di ascolti a DAZN.

Infatti, la piattaforma streaming registra 6.873.841 spettatori. Dato che supera il numero totale di contatti avuto per l’11esima giornata e l’ultima del girone di andata che, rispettivamente, hanno raccolto 6.699.438 e 6.552.798 persone.

Ascolti DAZN 27esima giornata Serie A – Tutte le partite

La gara più vista dell’ultimo turno di Serie A è il big match del Maradona Napoli-Juventus. Un totale di 1.974.209 persone che piazzano la sfida fra i partenopei e i bianconeri nella top 5 stagionale e fa registrare un pubblico più numeroso rispetto alla sfida dell’andata (1.908.333 di spettatori).

Supera il milione anche Lazio-Milan di venerdì sera con un pubblico totale che si è attestano a 1.219.640. Seguono Inter-Genoa, andata in onda anche su Sky, e Atalanta-Bologna. Di seguito, l’elenco delle partite (in ordine di calendario) della 26esima giornata con i rispettivi dati sugli ascolti. Per questa giornata era presente anche Zona DAZN, andata in onda domenica dalle 15.00: