Exor sale al 10% di Clarivate: Suzanne Heywood entrerà nel CdA

Clarivate Plc, azienda leader a livello globale che fornisce informazioni e conoscenze a supporto dei processi evolutivi delle società e delle organizzazioni, e Exor N.V., la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre di Juventus, Ferrari e Stellantis, hanno annunciato oggi che Suzanne Heywood (ex membro del consiglio di amministrazione della Juventus) sarà indicata per l’elezione nel Consiglio di Amministrazione di Clarivate in occasione della prossima Annuale Assemblea Generale degli Azionisti della Società, in data 7 maggio 2024. In base all’accordo sottoscritto, Exor, che attualmente possiede una quota azionaria del 10,1% di Clarivate (una quota salita progressivamente nell’ultimo anno), potrà aumentare la propria partecipazione fino al 17,5% del capitale ordinario circolante della società.

Jonathan Gear, AD di Clarivate ha dichiarato: “Accogliamo con piacere l’impegno di Exor a sostegno della nostra strategia in qualità di investitore di lungo termine. Sono incoraggiato dal loro voto di fiducia, che riflette la stima nelle nostre capacità di fornire soluzioni alle quali i nostri clienti si affidano per raggiungere le più importanti scoperte del mondo”.

Andy Snyder, Presidente di Clarivate, ha commentato: “Siamo entusiasti che Suzanne entri a far parte del nostro CDA. Suzanne porterà con sé una profonda esperienza, frutto di molteplici ruoli nei consigli di amministrazione di grandi aziende globali, e la sua guida sarà preziosa per continuare a trasformare Clarivate in una realtà leader a livello mondiale che fornisce informazioni e conoscenze.”

Suzanne Heywood ha dichiarato: “Siamo lieti di diventare azionisti di Clarivate, un fornitore globale di dati, analisi, tecnologia e servizi specialistici in diversi settori, tra cui quello sanitario. Portiamo nel Consiglio di amministrazione la nostra esperienza nella costruzione di grandi aziende e non vediamo l’ora di aiutare Clarivate a esprimere tutto il suo potenziale per raggiungere obiettivi ambiziosi”.

Suzanne Heywood è Chief Operating Officer di Exor oltre che Presidente di CNH Industrial N.V. e Iveco Group. Nata a Southampton, ha conseguito un Master in Materie Scientifiche all’Università di Oxford e un Dottorato di ricerca a Cambridge, dopo un’infanzia trascorsa a navigare intorno al mondo su una barca a vela. Suzanne ha iniziato la sua carriera professionale nell’Ufficio del Tesoro del Regno Unito. Nel 1997 è entrata a far parte di McKinsey & Company, dove ha ricoperto ruoli di sempre maggiore responsabilità, tra cui Senior Partner e co-leader dei servizi globali di McKinsey sulla trasformazione dei modelli operativi. Suzanne è anche membro del Consiglio di Amministrazione di The Economist e Louboutin.