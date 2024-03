Champions, Amazon sceglie il primo ottavo di ritorno in esclusiva

Dopo una settimana di pausa, torna la Champions League su Prime Video con il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Appuntamento mercoledì 6 marzo (in diretta su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con Real Madrid-Lipsia. La sfida di andata è terminata 1-0 per i Blancos grazie al super gol dell’ex Milan, Brahim Diaz, a inizio ripresa.

La telecronaca di Real Madrid-Lipsia è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Diego Milito e Luca Toni. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 5 e mercoledì 6 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 6 marzo.

Amazon ritorno ottavi Champions – Real favorito per i quarti, ma Lipsia a caccia dell’impresa

Gli uomini di Carlo Ancelotti sono reduci dall’incandescente 2-2 di Valencia. I Blancos, sotto di due reti nel corso del primo tempo, sono riusciti a rimontare grazie alla doppietta di Vinicius Junior, bersagliato dai tifosi di casa dopo l’increscioso episodio di razzismo dello scorso anno, e poi a siglare il gol della vittoria con Jude Bellingham. Ma proprio mentre Brahim Diaz effettuava il cross perfetto per l’inglese, ecco che l’arbitro Jesu Gil Manzano effettuava il triplice fischio per decretare la fine della partita. Gol non valido e proteste veementi dei blancos, che hanno portato anche all’espulsione diretta di Bellingham. Dall’altra parte i tedeschi sono in lotta per il quarto posto in Bundesliga con il Borussia Dortmund e sono reduci dalla vittoria in rimonta in casa del Bochum.

Tornando alle funzionalità Amazon per la Champions League, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Infine, sarà possibile rivedere i momenti migliori delle gare anche tramite Alexa, grazie alla skill “Prime Video UEFA Champions League Highlights” dedicata alla competizione. Su tutti i dispositivi con integrazione Alexa dotati di schermo e su Fire TV Stick, è infatti possibile rivedere gli highlights delle partite semplicemente dicendo “Alexa, apri gli highlights di UEFA Champions League”.

Le migliori azioni dei match in esclusiva Prime Video saranno disponibili post partita e riproducibili sempre. Per tutti gli altri match, gli highlights saranno riproducibili fino alle 23:59 del giovedì. Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.