Lotito: «La Serie A non è contenta, siamo pronti a uscire dal sistema»

«Abbiamo posto il problema di uscire dal sistema calcio». Claudio Lotito, presidente della Lazio, coglie l’occasione nella conferenza stampa post Milan per tornare a parlare del tema riforme. Lo scontro con la FIGC è più acceso che mai e proprio il numero uno dei biancocelesti è in prima linea per affrontare la battaglia a livello federale.

«Non c’è contentezza all’interno della Lega Serie A, avete mai visto un sistema dove mettete i soldi e gli altri decidono per voi? Il sistema si legge solo sulla Lega Serie A. Vogliamo rendere trasparente il sistema con le riforme, per farle servono i numeri, ma se tu non hai i numeri per fare le riforme, che ci stai a fare nel sistema? Come puoi cambiare le cose? Allora esci dal sistema, mica te l’ha detto il medico», ha aggiunto Lotito.

Il patron della Lazio aveva già annunciato di essere pronto a una causa contro la Federcalcio: «Queste regole non ci stanno più bene: i legali si occuperanno della parte che compete loro, ma il nostro progetto è semplice. Gravina e la sua Federcalcio si sentono blindati dal loro statuto. Noi vogliamo che la Lega di Serie A, quella composta dai club che hanno immagine, tifosi e producono il 90 % del fatturato, si trasformi in qualcosa di diverso: la Lega di Serie A deve essere la nuova Premier League».