Tensione con la Federazione, SuperTennis a rischio spegnimento su Sky

Continua la tensione tra il gruppo Sky e la Federazione italiana tennis e padel. Come ormai noto da tempo, la pay-tv di proprietà di Comcast ha acquisito dal 2024 i diritti televisivi di tutti i tornei Atp e Wta per il tennis maschile e femminile, e detiene anche quelli dello storico torneo di Wimbledon e delle Finals Atp di Torino.

Una situazione – scrive ItaliaOggi – che ha messo in grave difficoltà il canale tv SuperTennis, edito proprio dalla Federazione. Un canale che, in parole povere, è rimasto senza tennis da trasmettere: il palinsesto si concentra infatti su match di archivio, su qualche torneo a livello Challenger, su molto padel (SuperTennis ha acquisito i diritti di 25 tornei del circuito Premier Padel), e potrà mostrare solo gli US Open, tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, di cui detiene i diritti in esclusiva.

SuperTennis spegnimento Sky – Accordo in scadenza il 1° marzo

Ma al nervosismo sulle trattative per un eventuale scambio di diritti (Sky offre qualche torneo Atp a SuperTennis che versa alcuni milioni di euro a Sky e magari cede anche qualche partita degli Us Open) ora si somma anche una scadenza imminente: il 1° marzo terminerà l’accordo per ospitare il canale SuperTennis sulla piattaforma Sky.

A oggi è previsto lo spegnimento del canale su Sky, ma in Federazione contano su una proroga di almeno uno o due mesi, in attesa che emergano eventuali notizie positive nella trattativa con la pay-tv di Comcast sui diritti televisivi del tennis.