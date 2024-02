Eredità Agnelli, nei prossimi giorni accertamenti sui dispositivi informatici

«Accertamenti tecnici non ripetibili» sul materiale informatico preso in consegna dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta che ruota intorno all’eredità di Gianni Agnelli sono stati annunciati dai pubblici ministeri della procura di Torino alla vigilia dell’udienza in cui è stato discusso davanti al tribunale degli esami il ricorso presentato dalla difesa.

La comunicazione alle parti interessate è stata effettuata nei giorni scorsi. Secondo quanto si è appreso gli accertamenti consistono nella realizzazione della cosiddetta “copia forense” sul contenuto dei dispositivi. L’incarico sarà affidato nei prossimi giorni.