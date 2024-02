Lotta alla pirateria anche su Google: rimossa dallo store un’app di streaming

«La lotta alla pirateria sbarca anche su Google Store. E’ solo un primissimo inizio, ma è davvero significativo che in queste ore Google, a livello planetario, abbia rimosso dal proprio store l’applicazione pirata Live Football Tv HD, piattaforma illegale di streaming scaricata da oltre mezzo milione di utenti. L’applicazione era utilizzata per guardare un’infinità di eventi sportivi, tra cui ovviamente anche il campionato di calcio italiano».

Lo ha reso noto su Linkedin il commissario AgCom, Massimiliano Capitanio. «Questo risultato è il frutto delle sinergie messe in campo dal Parlamento, da AgCom, dai detentori dei diritti, dalle compagnie telefoniche e dagli Internet Service provider per debellare un fenomeno che fa perdere all’Italia 1,7 miliardi ogni anno e oltre 10.000 posti di lavoro. Migliaia di utenti non sanno ancora oggi che guardare una partita in modo illegale e clandestino è un reato e comporta una sanzione che può arrivare fino a 5.000 euro», ha aggiunto.

«Sanzione che può essere comminata, appunto, a tutti gli utenti che usano applicazioni per guardare illegalmente partite di calcio e altri eventi sportivi coperti da diritto d’autore. Con la rimozione di questa applicazione, che portava con sé anche un carico importante di pubblicità, Google dimostra di collaborare alla lotta alla pirateria nell’ambito della legge 93/2023, che impone ai motori di ricerca il delisting dei contenuti pirata e tutte le misure tecniche utili a ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti», prosegue Capitanio.

«E’ sicuramente un segnale positivo, anche se negli store digitali continuano ad essere presenti altre decine di applicazioni che verranno segnalate nei prossimi giorni e che faranno la stessa fine. Naturalmente sappiamo bene che chi ha già scaricato l’applicazione potrà continuare ad utilizzarla, ma gli utenti, giorno dopo giorno, sono sempre più consapevoli del reato che stanno commettendo e delle conseguenze che rischiano, e anche questa è una rivoluzione culturale», ha concluso Capitanio.

Questa azione di Google si affianca al lavoro svolto dalla piattaforma Piracy Shield che, dal suo esordio nel mese di febbraio e fino ad ora, ha disabilitato 1510 indirizzi IP pirata e circa 2000 FQDN inibendo la visione illegale di eventi sportivi a centinaia di migliaia di utenti.