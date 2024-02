Ass. Mistretta: «Il Milan ha confermato l’intenzione di investire a San Donato»

Il tema nuovo stadio tiene banco a Milano, tra i percorsi verso i nuovi impianti di Inter e Milan a Rozzano e a San Donato e l’ipotesi di ristrutturazione di San Siro. La questione del restyling è sul tavolo dell’amministrazione comunale, che sta spingendo in questa direzione e ha affidato alla società Webuild uno studio di fattibilità per l’operazione.

Nel frattempo, arrivano alcune dichiarazioni sul fronte Milan dall’assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità di San Donato Massimiliano Mistretta, il quale ha spiegato a Il Cittadino: «Il Milan dopo l’incontro che giovedì si è tenuto a Palazzo Marino ha preso contatti con il Comune per confermare l’intenzione di investire a San Donato Milanese».

Tuttavia, Mistretta ha specificato che «noi come amministrazione non possiamo chiedere alla società delle garanzie in merito alla decisione di puntare unicamente sull’area San Francesco in quanto a nostra volta non abbiamo certezze riguardo il fatto che l’iter dell’Accordo di programma vada a buon fine».

Mistretta fa quindi notare che è ancora prematuro dare per scontato che i rossoneri possano costruire il proprio stadio a San Donato. Anche perché il club di via Aldo Rossi dovrà superare alcune criticità che sono già emerse nelle scorse settimane e dovrà portare in municipio soluzioni riguardanti in particolare la viabilità, la mobilità e le compensazioni ambientali.