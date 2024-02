La Liga vince in Tribunale con il Real: respinto il ricorso sull’operazione CVC

La Liga ha annunciato una vittoria in Tribunale contro il Real Madrid e l’Athletic Bilbao, in relazione a un ricorso presentato dai due club contro LaLiga Impulso. Si tratta dell’operazione che ha consentito l’ingresso del fondo CVC nelle due massime divisioni calcistiche di Spagna, con la distribuzione di quasi 2 miliardi di euro.

«La sentenza – fa sapere la Liga in una nota – conferma la legittimità dell’operazione, sottolineando che la stessa è conforme alla normativa vigente e statutaria. Inoltre, evidenzia che gli statuti della Liga e le norme applicabili relative alla gestione e all’amministrazione dei diritti audiovisivi ed economici degli enti sportivi non sono stati violati. Ciò implica che l’operazione è stata effettuata nel rispetto dei poteri e delle procedure stabilite dalla legge e dallo statuto della Liga».

E’ stato dunque confermato che le procedure seguite per l’approvazione e l’esecuzione dell’operazione con CVC hanno rispettato i requisiti statutari e legali, compresi i voti e le approvazioni necessarie all’interno degli organi direttivi. Allo stesso modo, la sentenza conclude che l’operazione con CVC non viola i diritti dei club partecipanti, sostenendo che gli accordi raggiunti «sono stati stipulati in modo da rispettare i diritti e gli obblighi dei club, senza imporre condizioni ingiuste o che alterino significativamente la loro partecipazione e i loro diritti all’interno della competizione».

E’ stata inoltre riconosciuta alla Liga l’autonomia nella gestione e nell’amministrazione dei suoi diritti commerciali e audiovisivi, purché ciò avvenga nel quadro giuridico esistente. Questo include la possibilità di realizzare operazioni finanziarie e commerciali considerate vantaggiose, sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.