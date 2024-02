Coppa del Re, finaliste cercasi: le semifinali del torneo in diretta in chiaro

La Coppa del Re prosegue con le semifinali di ritorno dell’edizione 2023/24. Il torneo è già stato protagonista di alcuni importanti colpi di scena, con l’eliminazione delle due squadre he ai nastri di partenza sono sempre tra le più quotate per la vittoria finale: Real Madrid (eliminato dall’Atletico nel derby) e Barcellona (sconfitto dall’Athletic Bilbao).

In corsa sono dunque rimaste formazioni meno quotate per la vittoria finale, al netto dell’Atletico Madrid. I Colchoneros stanno sfidando proprio il Bilbao, mentre dall’altro lato del tabellone si affrontano il Maiorca e la Real Sociedad (avversaria dell’Inter nella fase a gironi di Champions League). La prima sfida riparte dallo 0-1 per gli uomini di Simeone, mentre la seconda dallo 0-0 del match di andata.

Le sfide di ritorno – in attesa dell’ultimo atto – saranno visibili in diretta in chiaro anche in Italia. Cronache di Spogliatoio (media nato sui social network) ha infatti acquistato i diritti di trasmissione della fase finale del torneo in streaming e trasmetterà anche le due semifinali di ritorno, oltre alla finalissima.

Dove vedere semifinali Coppa del Re – Come seguire le sfide

Sarà quindi possibile seguire le due semifinali di Coppa del Re anche in Italia: in diretta tv, le sfide saranno trasmesse sull’app di YouTube, selezionabile dalle moderne Smart tv. Sarà poi necessario andare sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. Stessa cosa per la diretta streaming: al canale Youtube di Cronache di Spogliatoio sarà possibile guardare le partite di Coppa del Re, gratuitamente.

Questo il programma degli incontri: