Scoppia il caso Real Madrid Tv: il Siviglia denuncia i servizi contro gli arbitri prima della partita

Si preannuncia un clima infuocato in vista di Real Madrid-Siviglia. No, non si tratta del ritorno al Bernabeu da avversario di Sergio Ramos o della corsa verso la vittoria della Liga dei Blancos, a gettare benzina sul fuoco è la polemica extracampo fra Real Madrid Tv e il club biancorosso.

Il Siviglia, infatti, nella giornata di sabato ha sporto denuncia al Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola contro l’emittente del club di Florentino Perez. A comunicarlo è stata la stessa società andalusa tramite una nota ufficiale sul proprio sito. Il motivo? Real Madrid Tv, come è solito fare prima e dopo ogni partita, ha trasmesso tutti gli errori commessi dall’arbitro Diaz de Mera, chiamato a dirigere proprio la sfida di domenica sera al Bernabeu, e da Gonzalez Fuertes, designato al VAR, contro la formazione blanca nelle passate stagioni.

Siviglia denuncia Real Madrid Tv – La nota del club andaluso

«Il Siviglia FC ha denunciato questo sabato per iscritto, davanti al Comitato di Competizione della RFEF, la campagna di persecuzioni e molestie nei confronti del signor Díaz de Mera, designato come arbitro principale della partita tra Real Madrid e Siviglia, nonché per quanto riguarda l’arbitro González Fuertes, designato arbitro del VAR, attraverso Real Madrid Tv, televisione ufficiale del Real Madrid. Il Siviglia desidera segnalare formalmente questi eventi agli organi federali, al fine di valutare se questi eventi possano essere considerati una violazione del Regolamento Generale della RFEF o di qualsiasi altro regolamento ad esso applicabile. Il club desidera inoltre ribadire la sua più forte condanna per questi comportamenti e campagne orchestrate per minare l’immagine del mondo arbitrale, arrecando un grave danno al calcio spagnolo e mettendo in discussione l’integrità della competizione», si legge nel comunicato ufficiale del club andaluso.

Al fianco del Siviglia, e contro questo vero e propio sistema contro gli arbitri perpetrato da Real Madrid Tv, c’è la stessa Liga di Javier Tebas che con il club Blanco vive una situazione alquanto difficile su diversi temi del calcio nazionale e internazionale. A riportalo è il quotidiano spagnolo As. Un servizio come quello denunciato dal Siviglia, come detto, viene trasmesso da Real Madrid Tv prima e dopo le partite. Di tale condotta ha parlato anche l’amministratore delegato dell’Atletico, Gil Marin, descrivendolo come uno strumento di pressione sugli arbitri.

Siviglia denuncia Real Madrid Tv –La posizione della Liga di Tebas

Ecco che, in caso di apertura di un procedimento della Federcacio spagnola contro il Real Madrid, al fianco del Siviglia si presenterà anche la Liga per chiedere conto della condotta tenuta dalla televisione ufficiale del club della capitale contro gli arbitri del campionato, ledendo anche l’immagine della competizione.

«Riuscite ad immaginare un video degli arbitri creato dal Barça e dal resto dei club? Uccideremmo il calcio. È evidente che non possiamo continuare su questa linea», ha dichiarato Javier Tebas un paio di settimane fa. Il problema dei video trasmessi da Real Madrid Tv, infatti, fu sollevato pubblicamente dallo stesso numero uno della Liga: «Nessuno si preoccupa dei video per quello che è il Real Madrid in questo paese. Incute rispetto. Gli arbitri ne hanno abbastanza del caso Negreira. Sono presidente da 10 anni e avere Florentino davanti a me tutti i giorni non è comodo». A conferma di come i rapporti con il presidente del club della capitale siano tutt’altro che semplici.

Il Comitato Tecnico degli Arbitri, guidato da Medina Cantalejo, aveva provato nelle scorse settimane a presentare un esposto alla Federcalcio per segnalare i video trasmessi da Real Madrid Tv, ma una volta che i propri legali gli hanno prospettato il rischio di un accoglimento non positivo, ha ritirato ogni tentativo. Ma ora è sceso in campo un club, che potrebbe essere seguito dagli altri, e la stessa Liga..