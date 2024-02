NFL sempre più ricca: Amazon Prime spende più di 100 milioni per una sola partita dei playoff

Appena chiusa la stagione 2023, la NFL guarda subito al futuro, e sicuramente sarà sempre più ricco. Infatti, come riporta Front Office Sports, a partire dalla prossima annata Prime Video garantirà alla lega di football americano circa 120 milioni di dollari (al cambio attuale, poco più di 110 milioni di euro) per trasmettere una sola partita dei playoff in esclusiva assoluta.

Si tratterebbe di un accordo migliorativo rispetto, a quello già a cifre importanti, a quello in siglato per la stagione appena conclusa con Peacock di NBCUniversal. Infatti, per trasmettere la gara di playoff fra Kansas City Chiefs e i Miami Dolphins, Wild Card dell’AFC, Peacock ha garantito 110 milioni di dollari. Lo stesso Prime, per la sfida Dolphins-Jets del Black Friday il 24 novembre, aveva speso 100 milioni.

Il rilancio di Prime è giustificato dai risultati ottenuti da Peacock per la sfida dei playoff trasmessa quest’anno. Infatti, nonostante si tratti di una piattaforma a pagamento, come è lo stesso servizio streaming di Jeff Bezos, si è arrivati a raggiungere un pubblico medio di 23 milioni di spettatori, diventando così l‘evento dal vivo in streaming più visto nella storia degli Stati Uniti. Il tutto grazie a un aumento del 6% rispetto agli ascolti dell’anno precedente registrati dalla NBC e su altre piattaforme. Peacock, inoltre, ha registrato il suo record per dispositivi collegati simultaneamente sullo stesso evento, ben 16,3 milioni, generando da solo il 30% del traffico internet giornaliero della piattaforma.

La scelta della gara del Black Friday non ha dato gli stessi eccezionali risultati a Prime Video. Infatti, la piattaforma streaming ha registrato “solo” 9,61 milioni di spettatori, mentre il giorno prima, quello del Ringraziamento, aveva avuto un media incredibile che si attestava sui 34,1 milioni di utenti complessivi per tre gare. Con l’acquisizione di una gara dei playoff, non è detto che sia ancora Prime a mandare in onda la partita del Black Friday. Quindi la NFL dovrà riuscire a scatenare un’asta anche per questa speciale data, anche se viste le premesse non sembra un compito così complicato.