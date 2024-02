Roma-Inter, Inzaghi patteggia una multa per la telefonata negli spogliatoi

Simone Inzaghi ha vissuto Roma-Inter dalla tribuna dello stadio Olimpico, vedendo la sua squadra rimontare i giallorossi dopo un primo tempo sottotono chiuso in svantaggio per 2-1.

Ecco, proprio prima della ripresa, come testimoniato dallo stesso Bastoni a fine partita, nello spogliatoio dell’Inter è risuonata la voce di Inzaghi tramite il vivavoce di un telefono di un suo collaboratore. Discorso motivazionale alla squadra e partita ribaltata. Ma questa condotta è vietata dal regolamento nel caso di un allenatore squalificato.

Infatti, la Procura FIGC ha subito aperto un fascicolo per approfondire la questione. Consigliato dai legali dell’Inter, Inzaghi ha quindi deciso di intraprendere la strada del patteggiamento. Soluzione, come riporta La Gazzetta dello Sport, accetta e che ha portato a una multa di 3.500 euro nei confronti del tecnico e altrettanti per l’Inter. Nella stessa partita, inoltre, è finita nel mirino della Procura anche l’esultanza di Francesco Acerbi dopo il gol dell’iniziale vantaggio nerazzurro. Per il dito medio rivolto ai tifosi romanisti, il difensore è stato punito anche lui con una multa, ma di 5.000 euro.