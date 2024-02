Reichart alla Serie A: «Ci interessa che i campionati siano in salute»

Nella giornata di ieri, come preannunciato nell’ultimo verbale di assemblea in Lega Serie A, è andato in scena l’incontro fra Luigi De Siervo, amministratore delegato della massima serie italiana, e Bernd Reichart, Ceo di A22 Sports, la società che rappresenta gli interessi della Superlega.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il confronto fra i due AD sarebbe durato circa un’ora, dopo il quale De Siervo ha diffuso una nota ufficiale ribadendo la contrarietà al progetto Superlega: «Siamo allineati alle altre grandi Leghe di calcio europee, ho ribadito nella riunione la contrarietà al progetto “Superlega”, coerentemente con le varie pronunce sull’argomento del 2019, 2021 e 2023».

Durante l’incontro, Reichart (che ne ha altri in programma con le leghe europee che hanno accettato di incontrarlo), ha ribadito come il progetto Superlega non sia in contrapposizione ai campionati nazionali, che anzi sono considerati la base del sistema e fondamentali per nutrire le grandi competizioni europee. Poi è stato il turno della spiegazione pratica di come la Superlega garantirebbe benefici a cascata a tutti i campionati, con un benessere più diffuso rispetto alle attuali competizioni UEFA. Ribadendo come la salute delle leghe nazionali sia fondamentale per la Superlega.

Inoltre, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane Reichart ha già in agenda degli incontri con alcuni club italiani, che seguono quelli già avuti con compagini inglesi e tedesche. La curiosità delle società è tanta, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha ribadito la posizione di monopolio, e il suo contestuale abuso da parte della UEFA, riconoscendo la possibilità dei club di organizzare competizioni fuori dall’egida dell’organismo del calcio europeo.