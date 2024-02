Maxi progetto Real: dal Bernabeu all'aeroporto con la metro in 15 minuti

Mentre il Real Madrid si sta godendo il nuovo Santiago Bernabeu che potrebbe accogliere la sempre più probabile vittoria in Liga, i piani per il nuovo impianto di Florentino Perez non si fermano. Intanto i lavori vanno avanti e presto inizieranno quelli per realizzare un ampio parcheggio a lato del Paseo de la Castellana. Sarà il primo dei due che verrà costruito dal club e la cui inaugurazione è prevista nel 2027.

Alla conferma di dover ospitare una gara della stagione regolare della NFL nel 2025, il numero uno del club spagnolo sta lavorando con il Comune e la Comunità madrilena per una nuova fermata della metropolitana che collegherebbe l’aeroporto Madrid-Barajas al Santiago Bernabeu in soli 15 minuti. Una linea che non avrebbe alcuna fermata intermedia e che eleverebbe ancora di più l’impianto dei Blancos a vero e proprio monumento della capitale spagnola. A riportalo è il quotidiano El Mundo.

Inoltre, ci sarebbe la chiara intenzione di intitolare la nuova fermata della metro ad Alfredo Di Stefano, simbolo del Real Madrid degli anni ’50-’60. Il Ministero dei Trasporti, il Comune di Madrid e il Real hanno firmato un protocollo di collaborazione per dare forma al progetto in vista dei Mondiali del 2030. Il Bernabeu, infatti, è un serio candidato per ospitare la finale del torneo organizzato da Spagna, Portogallo e Marocco, con alcune partite che si giocheranno anche in Paraguay e Argentina, mentre la gara inaugurale si terrà in Uruguay, come omaggio alla prima edizione del torneo iridato del 1930.

«Si tratterebbe di realizzare una stazione intermedia, tra Nuevos Ministerios e Colombia , sulla linea 8 della metropolitana che corre sotto il lato est-sud dello stadio Santiago Bernabeu, nella zona di Plaza de Sagrados Corazones, e che termina all’aeroporto Madrid-Barajas Adolfo Suárez», spiega il testo dell’accordo rivelato da El Mundo.