Da de Jong a Lewandowski: gli stipendi del Barcellona nel 2023/2024

Da campioni di Spagna in carica, il Barcellona di Xavi cerca la propria consacrazione anche a livello europeo, in una stagione dove nei confini nazionali non porterà a casa nessun trofeo e che porterà alla fine del rapporto con il tecnico ex canterano blaugrana.

Ancora una volta, per la seconda stagione di fila, Sergi Roberto e compagni volano in Italia. Se l’anno scorso fu l’Inter che ne decretò l’eliminazione ai gironi, ora agli ottavi di finale ecco il Napoli, che si appresta a vedere l’esordio del terzo allenatore stagionale, Francesco Calzona.

Stipendi Barcellona 2023 2024: acquisti e cessioni

Sul mercato, il Barcellona ha dovuto adottare una politica votata al risparmio per superare gli ostacoli del fair finanziario in vigore in Liga che mette nel mirino i costi rosa in base al fatturato societario. E il club guidato da Joan Laporta ha finito i benefici dati dalle leve economiche azionate negli anni scorsi per avere maggiore liquidita e che l’hanno portato a chiudere il bilancio 2022/23 con l’attivo più alto nella storia del calcio.

Infatti, in estate sono partiti diversi calciatori che pesavano moltissimo sulle casse del club catalano a livello di ingaggio. Si parte da Ousmane Dembelé, volato al PSG per 50 milioni di euro, a Frank Kessie, approdato in Arabia Saudita all’Al Ahli per 12,5 milioni. Da considerare anche i 20 milioni di euro incassati dal riscatto di Antoine Griezmann da parte dell’Atletico Madrid.

Oltre ai questi tre calciatori citati, vanno contati anche gli 8,4 milioni derivanti dalla cessione di Nico Gonzalez al Porto, di Azzalzouli al Betis (7,5 milioni) e di Trincao allo Sporting (7 milioni). A liberare spazio salariale poi hanno contribuito i contratti scaduti di Sergio Busquets, JordiAlba e Samuel Umtiti. Sono usciti in prestito Ansu Fati, Clement Lenglet e Sergiño Dest.

Per quanto riguarda, invece, il mercato in entrata, l’esborso economico più importante riguarda il mercato di gennaio con l’acquisto dall’Atletico Paranaense di Vitor Roque, talentuoso 18enne brasiliano, per 40 milioni di euro. L’unico altro giocatore acquistato con un esborso economico è Oriol Romeu dal Girona per un totale di 3,4 milioni. A zero sono arrivati, invece, Ilkay Gundogan e Iñigo Martinez. In prestito invece i portoghesi Cancelo e Joao Felix.

Stipendi Barcellona 2023 2024: de Jong il più pagato

Di seguito, l’elenco dei calciatori della rosa dal più al meno pagato sulla base delle stime di Capology (tutte le cifre sono annuali e considerate al netto):