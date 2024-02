Come già accaduto per il suo predecessore Julian Nagelsmann, anche Thomas Tuchel ha pagato con l’addio (che si consumerà a fine stagione) alcuni rapporti complicati con i calciatori del Bayern Monaco. Lo rivela il tabloid tedesco Bild, che ha spiegato chi si è schierato dalla parte dell’allenatore e chi invece ha iniziato a “remare contro” fino al punto di rottura definitivo.

Il club bavarese sta vivendo un grande momento di difficoltà. La sconfitta per 3-0 a Leverkusen è stata seguita da quella per 1-0 contro la Lazio la scorsa settimana, e la crisi si è aggravata quando domenica la squadra ha subito una clamorosa sconfitta per 3-2 in casa del Bochum. In questa situazione ci sarebbero sei figure chiave anti-Tuchel, con altri sei a favore dell’allenatore.

Bayern giocatori contro Tuchel – Gli oppositori

Secondo la Bild, uno dei nomi più importanti oppositori di Tuchel è la leggenda del Bayern Monaco Thomas Muller. Muller, 34 anni, è stato al Bayern per tutta la sua carriera e parla in pubblico di Tuchel in modo incoraggiante, ma in privato “ribolle” riguardo al minutaggio che gli viene concesso. Il vice-capitano ha giocato solo circa il 40% dei minuti a disposizione, perché il suo spirito offensivo e libero non si adatta al gioco di Tuchel.

Un altro giocatore influente contro Tuchel è Joshua Kimmich. Il loro rapporto ha cominciato a scricchiolare in rovina in estate, quando al Bayern è stato proposto di ingaggiare un nuovo numero sei, nonostante Kimmich avesse solo 29 anni e fosse ancora un top player. Recentemente, non è partito titolare contro il Bayer Leverkusen ed è stato sostituito dopo 63 minuti contro il Bochum.

Secondo quanto riferito dal tabloid, il calciatore ha avuto bisogno di essere «trattenuto dai suoi compagni di squadra» dopo essere stato coinvolto in un furioso battibecco con il vice allenatore Zsolt Low. Altri giocatori inclusi nella fazione anti-Tuchel sono Serge Gnabry, Leon Goretzka, Matthijs De Ligt e Mathys Tel. Goretzka e De Ligt hanno sofferto il passaggio da Julian Nagelsmann a Tuchel poiché il loro status in squadra è cambiato in negativo.

La Bild sostiene che De Ligt potrebbe essere ceduto in estate, mentre Goretzka si sente fatica a capire perché il Bayern abbia licenziato Nagelsmann. L’ex giocatore dell’Arsenal Gnabry ha giocato solo 11 volte in tutte le competizioni, ben lontano dal suo periodo di massimo splendore nelle stagioni precedenti, quindi il suo malcontento non è una sorpresa.

Bayern giocatori contro Tuchel – I calciatori a sostegno del tecnico

Ma nonostante tutti i suoi detrattori, Tuchel ha ancora giocatori che lo sostengono appieno. Vale la pena ricordare che prima delle ultime tre partite, i bavaresi avevano perso solo due partite di Bundesliga ed erano imbattuti in Champions League. Harry Kane è il protagonista del gruppo che sostiene il manager tedesco.

Tuchel ha rivelato pochi giorni fa che Kane è attualmente scontento del modo in cui viene servito durante le partite, ma ha comunque avuto un inizio brillante in Germania con 29 gol ed è molto fedele al tecnico. La prestazione dell’ex stella del Tottenham contro il Leverkusen è stata definita una “catastrofe” dalla Bild, ma nel complesso il centravanti inglese sta vivendo una stagione brillante.

Al fianco di Kane c’è il capitano Manuel Neuer, che giura fedeltà a Tuchel per come lo ha sostenuto durante i suoi problemi legati all’infortunio. È stato reintegrato come portiere numero uno dopo aver saltato gran parte della scorsa stagione e l’inizio di questa a causa di una frattura alla gamba, ma è tornato a occupare il suo posto tra i pali.

Tra i calciatori a favore di Tuchel c’è anche Eric Dier, che non è al Bayern da molto ed è grato di aver avuto una possibilità da Tuchel. Ha già collezionato più presenze con il Bayern (cinque) di quante ne abbia fatte in tutta la stagione con gli Spurs (quattro). Leroy Sane, Jamal Musiala e Raphael Guerrero completano il gruppo di giocatori che approva l’autorità di Tuchel. Guerrero, che ha giocato con Tuchel al Borussia Dortmund, e Musiala sono indicati dalla Bild come i “preferiti” dell’allenatore del Bayern.