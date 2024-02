Ufficiale, Huijsen diventa spagnolo: nel mirino le Olimpiadi con le Furie Rosse

Pochi giorni dopo il primo gol in Serie A, contro il Frosinone, Dean Huijsen ha ottenuto la cittadinanza spagnola che gli permetterà di rispondere a una futura convocazione della Spagna.

Il difensore classe 2005, che da gennaio veste la maglia della Roma ma è di proprietà della Juventus, è nato a Amsterdam il 15 aprile 2005, ma dopo appena cinque anni si è trasferito a Marbella, dove ha iniziato a muovere i suoi primi passi da calciatore giocando con il Costa Unida, prima di passare al Malaga a 10 anni. A 16 arriva il trasferimento alla Juventus, che è riuscita ad aggiudicarselo superando la concorrenza di grandi club stranieri come il Real Madrid.

Ora, grazie alla continuità che sta trovando alla Roma sotto la guida di Daniele De Rossi, Huijsen è entrato di diritto nell’elenco dei giovani prospetti più interessanti e, con l’ottenimento della cittadinanza spagnola, è a un passo dalla convocazione con la Spagna Under 21 già per gli impegni di marzo contro Slovacchia e Belgio, gare valevoli per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria, ma soprattutto per l’avventura alle Olimpiadi di Parigi questa estate.