La famiglia Elkann sembra aver effettuato investimenti offshore in diverse aree, tra cui intelligenza artificiale, biotecnologie, criptovalute e sfruttamento dei fondali oceanici. Questi investimenti – scrive La Verità nella sua edizione odierna – sono stati realizzati attraverso due holding nel Liechtenstein, come evidenziato nelle indagini sulla successione di Marella Caracciolo Agnelli condotte dalla procura di Torino.

Uno degli investimenti è rappresentato dal fondo d’investimento Berlin innovation ventures 1 GmbH (Biv1), con sede a Berlino e gestito da Lunar Ventures, una società collegata ai fratelli Elkann. Biv1 è un fondo di venture capital focalizzato su società tecnologiche in fase iniziale. Attivo dal 2019, ha investito in 24 nuove imprese, concentrandosi su settori come software, biotecnologie e intelligenza artificiale.

Non è chiaro l’ammontare esatto dell’investimento degli Elkann nel fondo Biv1, ma si stima che corrisponda al 5,19% del valore dell’equity del fondo, con una quota nominale di poco più di 2.000 euro. Questo investimento sembra essere l’unico attualmente detenuto dalla Blue Dragons ag, la società associata agli Elkann.

Altri investimenti citati includono la società di esplorazioni oceaniche The Metal Company (Tmc) e la società di criptovalute Celsius Network. Tuttavia, il secondo investimento ha avuto esiti negativi, poiché Celsius Network è andata in bancarotta nel 2022 con notevoli debiti e una mancanza di almeno 1,2 miliardi di dollari. La Federal Trade Commission americana ha inflitto una multa di 4,7 miliardi di dollari a Celsius Network nel 2023 per violazioni e frodi.

La Blue Dragons ha venduto le sue 500.000 azioni della The Metal Company nel 2021, presumibilmente ottenendo un profitto considerevole. Questa società americana è coinvolta nell’esplorazione e, in futuro, nell’estrazione di metalli dai fondali oceanici, principalmente nel Pacifico al largo delle coste del Messico.

L’inchiesta evidenzia che la Blue Dragons è amministrata da Johannes Matt e Christian Bolleter, fiduciari con residenza rispettivamente nel Liechtenstein e in Svizzera. Tuttavia, non è stato possibile ricostruire gli investimenti o le partecipazioni della Dancing Tree, un’altra società con sede nello stesso indirizzo di Eschen, Liechtenstein.

Prima di concentrarsi su tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute, la famiglia Elkann aveva effettuato investimenti finanziari offshore in altre direzioni, come evidenziato da una società delle Isole Vergini Britanniche nel 2006 che aveva investito in un fondo gestito da Actis Capital, specializzato in energia e infrastrutture.