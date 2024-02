Inter-Atletico Madrid la seconda sfida più vista in chiaro in stagione: la classifica

Il ritorno in Champions League ha portato un’altra vittoria stagionale, senza subire reti, all’Inter di Simone Inzaghi, che ha superato l’Atletico Madrid grazie al gol di Marko Arnautovic. Ora Lautaro Martnez e compagni partiranno per la gara di ritorno in Spagna con un vantaggio di tutto rispetto, avendo a disposizione due risultati su tre.

Ascolti Inter Atletico Madrid – Le sfide in chiaro con più telespettatori

La gara di San Siro, oltre ad aver consegnato il secondo incasso più alto nella storia dell’Inter, ha riscosso un notevole successo di pubblico anche su Canale 5 che l’ha proiettata al secondo posto per il maggior numero di spettatori per una partita in chiaro di questa stagione. Rimane salda al primo posto la finale di Supercoppa Italiana, giocata a Riyadh, fra Napoli e Inter, che ha visto il successo dei nerazzurri per il terzo anno consecutivo nella competizione.

Ascolti Inter Atletico Madrid – Le sfide in chiaro con più share

Un totale di 5.402.000 di spettatori (che va sommato ai 731 mila di Sky Sport) che vale il 24,8% di share nella serata di martedì 20 febbraio. Considerando la sola percentuale di utenti sintonizzati sulla partita Inter-Atletico Madrid, rispetto al totale calcolato sulle televisioni accese in quel momento, la sfida di ieri sera si piazza al terzo posto fra quelle con la più alta percentuale di share di questa stagione in chiaro. Davanti si trovano anche Napoli-Inter di Supercoppa, che si tiene stretto il doppio record provvisorio, e Milan-PSG di Champions League, anche se ha totalizzato un numero inferiore di spettatori.

Ascolti Inter Atletico Madrid – Le sfide di Champions League in chiaro in questa stagione

Restringendo il campo alle sole partite di Champions League andate in onda in chiaro in questa stagione, quindi trasmesse in esclusiva da Canale 5, ecco che Inter-Atletico Madrid si prende la prima piazza, ma solo per numero di spettatori e non per lo share, che come visto ha premiato di più Milan-PSG dello scorso novembre.