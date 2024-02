Idea Stellantis (Exor): a Mirafiori la produzione delle auto cinesi low cost

Dopo settimane di incontri e polemiche a distanza con il governo, Stellantis starebbe valutando di produrre in Italia, precisamente nello stabilimento di Mirafiori, i veicoli elettrici del partner cinese Leapmotor. A riportarlo è Automotive News.

L’indiscrezione nasce dalle dichiarazioni dell’amministratore della holding automotive di Exor, Carlos Tavares, che parlando della partnership con la società cinese non ha escluso la possibilità che Leapmotor venga a produrre in Italia «se ci fosse un business case adeguato». La conferma è poi arrivata direttamente da Stellantis, anche se i dettagli su Mirafiori non vengono al momento meglio precisati.

La società cinese potrebbe costruire nello storico stabilimento di Torino 150.000 veicoli elettrici a basso costo all’anno, che sarebbero venduti dai concessionari europei di Stellantis. Oggi a Mirafiori si producono la 500 elettrica e le Maserati Gran Cabrio, Gran Turism e il suv Levante (la produzione di quest’ultimo finirà il 31 marzo).

La partnership con Leapmotor prevede l’acquisizione da parte di Stellantis del 21% per 1,5 miliardi di euro e la creazione di una joint venture con sede in Olanda chiamata Leapmotor International controllata dalla società italofrancese.