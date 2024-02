Ricavi e diritti tv: ecco i club che incassano di più dalle leghe

I ricavi diritti tv continuano ad essere una delle principali fonti di entrate per i top club europei. Nonostante le cifre complessive incassate dalle leghe si stiano stabilizzando soprattutto a livello nazionale, le società continuano ad avere ricavi importanti, anche se la disparità tra i migliori campionati d’Europa è evidente: sia in termini di cifre che in termini di distribuzione tra le squadre e conseguente impatto sui valori aggregati.

Nel dettaglio, abbiamo preso in analisi 15 società, cinque ciascuna per Premier League, Liga e Serie A. Tra i top club analizzati chi ha incassato di più dai diritti tv nazionali è il Manchester City con 206 milioni di euro seguito da Arsenal (201,3) e Liverpool (192,1 milioni).

Gli unici club a tenere il ritmo delle big inglesi sono Barcellona e Real Madrid, seppur a distanza: al netto dei pagamenti per la solidarietà, infatti, i blaugrana hanno incassato 146,7 milioni di euro nella scorsa stagione, mentre i blancos sono arrivati a 147,5 milioni. L’Atletico Madrid è l’unica altra spagnola oltre quota 100 milioni fermandosi a 108,6 milioni, mentre tra le iberiche chiudono il Siviglia con 75,2 milioni e il Valencia con 61 milioni.

Cifre simili, queste ultime, a quelle delle squadre italiane. L’Inter è la squadra che ha incassato di più dalla Lega Serie A, con 87 milioni di euro, mentre alle spalle troviamo Milan (80,2 milioni), Napoli (79,2 milioni), Juventus (78,9 milioni) e Lazio (71,7 milioni).

Tra i club analizzati, tuttavia, l’Inter è una delle squadre che incassano di più in relazione alla cifra distribuita nel campionato. Per la stagione 2022/23, infatti, la Lega Serie A ha distribuito ai club 1,018 miliardi di euro complessivi: di questi, la società nerazzurra ne ha incassato l’8,5%% In termini percentuali, hanno ricevuto di più dalla rispettiva lega solo Real Madrid (11,8%), Barcellona (11,7%) e Atletico Madrid (8,7%), rispetto agli 1,25 miliardi complessivi “netti” (ovverosia tolti i contributi di solidarietà) che la Liga ha versato alle 20 società della massima serie.

Considerando le cinque squadre analizzate per campionato, i club italiani hanno incassato il 39% del totale (397 milioni su 1,018 miliardi), contro il 42,9% dei club spagnoli (539 milioni su 1,25 miliardi) con Barcellona e Real Madrid che da sole valgono il 23%, mentre i club inglesi nonostante ricavi quasi doppi rispetto alla rivale più vicina hanno un impatto pari al 29,8% (963 milioni su 3,22 miliardi).