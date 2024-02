UEFA, nel 2023 ricavi record a oltre 26 miliardi per il calcio europeo

I ricavi del calcio europeo toccheranno la cifra record di oltre 26 miliardi di euro per l’anno 2023. Il dato emerge dal report “The UEFA European Club Finance and Investment Landscape”, un’analisi della Federcalcio europea – che Calcio e Finanza ha potuto consultare – che si concentra sul panorama economico-finanziario del mondo del pallone nel vecchio continente.

Bilanci club europei 2023 – I ricavi delle società

L’analisi, che prende in considerazione 700 club delle prime divisioni di tutta Europa, mostra che i ricavi delle società hanno raggiunto il livello record di quasi 24 miliardi di euro nell’anno finanziario 2022, e si prevede che i ricavi cresceranno a oltre 26 miliardi di euro nell’anno finanziario 2023, per un tasso di crescita di oltre di un miliardo di euro all’anno tra il 2013 e il 2023.

I dati mancanti per la stagione 2022/23 riguardano i club che non hanno ancora approvato il bilancio, per i quali non sono ancora disponibili dunque cifre ufficiali. Nel 2022 i ricavi complessivi hanno toccato quota 23,9 miliardi di euro, con la ricchezza polarizzata verso le principali leghe europee come di seguito:

Inghilterra – 6,453 miliardi di euro Spagna – 3,33 miliardi di euro Germania – 3,329 miliardi di euro Italia – 2,346 miliardi di euro Francia – 1,995 miliardi di euro

Le stime di crescita sul 2022/23 sono supportate dai risultati dei top 20 club per ricavi in Europa, che hanno fatto registrare una netta crescita. In media, le entrate totali dei primi 20 club in termini di fatturato sono cresciute del 15,7% nel 2023, rispetto a una media dell’11,7% di tutti i club che hanno già comunicato i dati ufficiali, con solo tre club che hanno segnalato un calo delle entrate. I maggiori incrementi assoluti dei ricavi sono stati segnalati da Barcellona (+€176 milioni), Paris St-Germain (+€137 milioni), Milan (+€126 milioni) e Napoli (+€120 milioni).

Bilanci club europei 2023 – I costi e il peso degli stipendi

A livello di costi, l’incidenza più alta riguarda chiaramente le spese per il personale (tecnico e amministrativo, oltre ai calciatori) che nel 2022 hanno raggiunto quota 16,9 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto ai livelli pre-pandemia. Gli stipendi complessivi hanno assorbito il 71% dei ricavi dei club, leggermente sopra l’indicatore di rischio del 70% stabilito dal UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations.

Il trend per il 2023 sembra quello di una crescita, seppur decisamente moderata rispetto a quella degli anni precedenti. I club che hanno già fornito i conti per lo scorso esercizio hanno messo assieme stipendi per 9,7 miliardi, in aumento di poco meno del 4% rispetto al 2022, «nonostante la pressione dell’inflazione portata dall’economia in tutta Europa».

Bilanci club europei 2023 – Il risultato operativo

Sulla base di questi dati, nel 2022 sono state registrate perdite operative complessive per 900 milioni di euro. Per una Premier League in positivo per oltre mezzo miliardo, si registrano performance negative in Francia (-556 milioni di euro) e in Italia (-376 milioni di euro). Dopo un risultato operativo positivo per un miliardo di euro nel 2019, l’impatto della pandemia ha portato a risultati negativi per un miliardo nel 2020 e nel 2021, mentre nel 2022 la cifra è leggermente calata a 900 milioni di euro.

Si segnala una inversione di tendenza per il 2023, con i club che hanno già depositato i conti che hanno fatto registrare un risultato operativo positivo per mezzo miliardo di euro (contro il -200 milioni del 2022). Tra le società in positivo si segnalano anche due italiane: il Milan (+76 milioni di euro) e il Napoli (+123 milioni di euro).