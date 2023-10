Juventus, nuovo procedimento Consob su bilanci e manovre stipendi: «Operato nel rispetto delle leggi»

Nuovo procedimento Consob per la Juventus. Come si legge nel comunicato con cui il CdA della società bianconera ha reso noto di aver approvato il bilancio al 30 giugno 2023 e aver aperto a un nuovo aumento di capitale da 200 milioni, infatti, lo scorso luglio è stata notificata al club l’apertura di un nuovo procedimento sui bilanci del club.

«Con nota in data 31 luglio 2023, Consob ha notificato a Juventus una comunicazione di avvio di un nuovo procedimento finalizzato all’adozione della misura di cui all’art. 154-ter, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”). Ai sensi dell’art. 154-ter, settimo comma, del TUF: “(…) la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all’emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato», si legge nella nota.

«Con la predetta Comunicazione, l’Autorità di vigilanza ha rappresentato di aver rilevato alcune criticità con riferimento alla contabilizzazione di talune operazioni e fatti di gestione relativi (i) al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2022 e (ii) al bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022 e ha dato formalmente avvio al procedimento volto all’adozione delle misure di cui all’art. 154-ter, comma 7, TUF (il “Procedimento 154-ter 2023”)».

«Le criticità rilevate dalla Consob e oggetto di contestazione mediante la Comunicazione, in larga parte relative ai medesimi fatti di gestione il cui trattamento contabile era già stato oggetto del Procedimento 154-ter 2022, riguardano, segnatamente (i) n. 16 c.d. “operazioni incrociate” di compravendita di diritti alle prestazioni sportive di calciatori con la medesima controparte, e pertanto asseritamente “incrociate”, di cui n. 15 già oggetto del Procedimento 154-ter 2022 e una c.d. operazione “incrociata” di competenza dell’esercizio 2022/2023, (ii) la rilevazione delle passività e il criterio di contabilizzazione dei costi in seguito alla conclusione di accordi con il personale tesserato nell’ambito delle c.d. “manovre stipendi” realizzate nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, profilo anch’esso già oggetto del Procedimento 154-ter 2022, nonché (iii) gli effetti contabili da ricondurre ad alcuni “promemoria” o “memorandum”, risalenti agli esercizi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, attinenti a talune operazioni di calciomercato che hanno condotto alla rilevazione di plusvalenze nei relativi bilanci, oltre che ad asseriti rapporti di natura debitoria con altri club».

«In data 21 settembre 2023, la Società ha depositato presso Consob le proprie osservazioni e deduzioni, contestando, oltre ad alcuni vizi del Procedimento e un’interpretazione dei principi contabili internazionali non uniforme alla prassi della football industry, (i) con riguardo alle n. 16 c.d. “operazioni incrociate”, l’erroneità della riqualificazione come permute di distinte e autonome operazioni di compravendita dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, e, in ogni caso – anche ad applicare il principio contabile relativo alle permute di attività – la correttezza del trattamento contabile effettuato dalla Società; (ii) con riguardo alle c.d. “manovre stipendi”, la correttezza del trattamento contabile effettuato dalla Società quanto alle riduzioni e integrazioni dei compensi del personale tesserato della Prima Squadra negli esercizi 2019/2020 e 2020/2021; e (iii) con riguardo al terzo profilo di contestazione, la correttezza della contabilizzazione delle operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori e l’insussistenza di rapporti di natura debitoria, in quanto tali “promemoria” o “memorandum” risultano insuscettibili di generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti. In data 4 ottobre 2023, si è tenuta l’audizione della Società presso la Consob».

«Si precisa che l’eventuale adozione da parte di Consob del provvedimento di cui all’art. 154-ter, settimo comma, TUF non inciderebbe sulla validità dei bilanci cui si riferiscono le ipotesi di contestazione, non dispiegando l’eventuale provvedimento effetti c.d. reali, ma assumendo rilievo solo sul piano informativo».

«Alla data del presente comunicato stampa, il Procedimento 154-ter 2023 è in corso. La Società, che sta collaborando con l’Autorità e confida di chiarire ogni aspetto di interesse, ritiene di aver costantemente operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry, come inoltre confermato dai pareri sulle questioni di natura legale e tecnico-contabile acquisiti dalla Società. Per maggiori informazioni sul Procedimento 154-ter 2023, si rinvia alla relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2023, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge».

«Juventus – anche tenuto conto dei pareri ricevuti dai consulenti legali e contabili (rispetto ad una fattispecie comunque connaturata da profili di elevata complessità e difficoltà interpretative) – ritiene corretta la propria posizione sul trattamento contabile adottato in relazione alla c.d. “seconda manovra” nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali di periodi contabili precedenti. Ciò premesso, anche al fine di superare talune divergenze interpretative sorte in relazione al suddetto trattamento contabile, la Società– tenuto conto dell’importo relativamente contenuto degli effetti contabili e in ottica di massima prudenza – ha accantonato un fondo per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro in relazione alle due posizioni che sarebbero ancora suscettibili di produrre effetti sulla situazione patrimoniale al 30 giugno 2023», conclude la Juventus.