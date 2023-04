Chi è Pietro Berardi? Con un comunicato a sorpresa la Roma ha annunciato di aver interrotto, con effetto immediato, i rapporti con l’amministratore delegato Pietro Berardi, che ha lasciato così il suo incarico. L’AD giallorosso si era insediato ufficialmente nell’ottobre del 2021, e lascia così la società a poco meno di due anni dal suo arrivo sotto la gestione Friedkin.

Ma chi è Pietro Berardi? Berardi, 47 anni, è arrivato alla Roma nell’ambito di una brillante carriera che lo ha visto lavorare in posizioni di rilievo presso prestigiose società di livello internazionale in tutto il mondo. Laureato all’Università Bocconi, ha iniziato il suo percorso come analista finanziario in Generali Assicurazioni nel Sud America.

Dopo aver conseguito un MBA a Boston, ha proseguito la carriera presso Royal Dutch Shell in Europa, prima di trasferirsi nel settore dell’automotive, dove ha lavorato per oltre 15 anni in ruoli di leadership negli Stati Uniti sia per Fiat Chrysler sia per Nissan. All’inizio del 2020 era stato nominato Presidente e CEO di Pirelli in Nord America. Pietro Berardi avrà il compito di curare i vari aspetti dell’ambiziosa visione del Club per gli anni a venire.

Il manager era stato già nominato nel board e nel Comitato Esecutivo della Società e aveva assunto il ruolo di Corporate CEO.