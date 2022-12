Scondo quanto hanno riferito a Calcio e Finanza fonti parlamentari sarebbe tornata in bilico la possibilità di inserire nella manovra 2022 il decreto salva-calcio proposto dal patron della Lazio e senatore Claudio Lotito, dopo che nei giorni scorsi diversi organi di stampa avevano riferito che la norma era ormai stata approvata.

Oltre a questo, la nostra testata ha appreso che tra le varie modifiche a livello generale, verrà tagliato di tre punti il cuneo fiscale salendo da 20mila a 25mila euro di reddito, mentre salgono a 600 euro le pensioni minime per gli over 75 solo per il 2023, mentre confermata la cancellazione della soglia minima sul Pos e il tetto al contante che resterà a 5mila euro.

Norma salva calcio, di cosa si tratta

La norma dovrebbe consentire, non solo alle società calcistiche ma a tutto il mondo sportivo italiano sia a livello di club che di federazioni, il pagamento in 60 rate diluite in 5 anni dei versamenti tributari e contributivi con una mora del 3% e “con il versamento delle prime 3 rate entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge”.