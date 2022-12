L’Inter ha annunciato in un video su Instagram l’accordo con eBay, che diventa così il nuovo sponsor di manica del club nerazzurro. Lo scorso ottobre, eBay era già stato annunciato come Official Marketplace del Club nerazzurro per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024 in un accordo da 1,5 milioni di euro annui.

Secondo le indiscrezioni, l’accordo come sponsor di manica dovrebbe portare circa 3,5 milioni di euro aggiuntivi rispetto all’accordo già firmato, per un totale quindi pari a 5 milioni di euro a stagione più bonus, per quanto riguarda l’accordo complessivo firmato con eBay.

Nella scorsa stagione, lo sponsor di manica dell’Inter era DigitalBits, in un accordo da 5 milioni di euro, unici soldi che finora il brand di criptovalute ha versato nelle casse della società nerazzurra. Si attendono infatti sviluppi sulla questione sponsor di maglia per l’Inter, considerando che DigitalBits nella stagione attuale (in cui appunto era diventato sponsor di maglia) è stato finora inadempiente per una cifra pari a circa 17 milioni di euro.