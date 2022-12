Chi è Maurizio Lombardo? La Juventus è al lavoro per i piani futuri, tanto che in questi giorni si stanno rincorrendo voci su un possibile ritorno di Giuseppe Marotta – attualmente AD dell’Inter – in bianconero, su richiesta del numero uno della dinastia torinese, nonché AD di Exor John Elkann. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, in caso di un suo ritorno, Marotta potrebbe portare con sé come suo vice Maurizio Lombardo.

Chi è Maurizio Lombardo? La carriera del manager

Ma chi è Maurizio Lombardo? Lombardo è nato a Trieste nel 1974, e ha iniziato la propria carriera nella Triestina Calcio – club che attualmente milita in Serie C – nel 1999 come Segretario del Settore Giovanile. Dal 2011 al 2020 è stato il Segretario Generale della Juventus, ruolo che aveva ricoperto anche al Brescia Calcio dal 2004 per sette anni.

A partire dal 1° marzo del 2021 si è invece trasferito alla Roma con il ruolo di Chief Football Operating Officer del Club. Il dirigente – che riportava direttamente al General Manager Sport Thiago Pinto – si è occupato del coordinamento di tutta l’Area Sport, svolgendo inoltre un ruolo di rappresentanza presso istituzioni sportive nazionali ed internazionali.