Juventus-Inter è il big match della prossima giornata del campionato di Serie A, ma in casa bianconera sarà anche l’occasione giusta per il lancio di una nuova Jeep. Questa la strategia per presentare al grande pubblico, possiamo dire tranquillamente planetario, la nuova Jeep Avenger.

In occasione della sfida fra Juventus e Inter, in programma domenica 6 novembre alle 20:45, i calciatori bianconeri scenderanno in campo con una maglia da gioco speciale, sulla quale ci sarà, al fianco dello sponsor di maglia Jeep, la patch “Avenger”. Il nuovo modello di Jeep sarà 100% elettrico ed è stato presentato recentemente al salone di Parigi.