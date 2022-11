Arrivati quasi a metà della stagione, Footy Headlines lancia le prime anticipazioni a proposito del design che caratterizzerà la seconda e terza maglia del Milan nella stagione 2023/24. Anche il prossimo anno – così come accade ormai dalla stagione 2018/19 – i rossoneri saranno vestiti da Puma, brand con il quale la società ha rinnovato l’accordo a giugno 2022.

La squadra guidata da Stefano Pioli, fresco di rinnovo fino al 2025, scenderà in campo, per quanto riguarda la seconda divisa, con una maglia bianca, seguendo la tradizione del club di via Aldo Rossi. Il simbolo dello sponsor tecnico Puma, invece, dovrebbe essere di colore grigio chiaro.

Per la seconda maglia, il logo Puma potrebbe essere caratterizzato da elementi rossoneri. Ci si aspetta che la nuova divisa da gioco presenti un design particolarmente moderno. Per scoprirlo bisognerà attendere molto probabilmente luglio 2023, quando sarà svelato il kit.

Per quanto riguarda, invece, la terza maglia, le anticipazioni portano a un risultato interessante, ma che sicuramente farà discutere. Infatti, il colore predominante della divisa da gioco dovrebbe essere il rosso ruggine (dall’inglese copper rust) con il logo del club e di Puma che, secondo le anticipazioni di Footy Headlines, saranno blu ruggine (copper blue), riprendendo il tema della terza maglia dell’attuale stagione.

Anche per la presentazione di questa divisa da gioco bisognerà attendere l’estate del 2023. Molto probabilmente la nuova maglia sarà svelata prima dell’inizio della nuova stagione, nell’agosto del 2023.