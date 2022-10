CLazio stipendi 2022 2023 – Ciro Immobile è il calciatore più pagato della Lazio nella stagione 2022/23. Il dato emerge dall’analisi di Calcio e Finanza sugli stipendi del club biancoceleste nella stagione attuale. I giocatori che compongono la rosa a disposizione di Maurizio Sarri mettono insieme ingaggi netti pari a 38,3 milioni di euro, che si traducono in ingaggi lordi pari a 65,8 milioni di euro.

Lazio stipendi 2022 2023 – Il podio

Per stilare la classifica degli ingaggi degli uomini di Maurizio Sarri in questa stagione (trattandosi di dati che non sono pubblici) sono state utilizzate le cifre degli stipendi pubblicate nelle passate stagioni da La Gazzetta dello Sport. L’analisi è stata poi integrata con i salari dei nuovi calciatori arrivati nel mercato estivo e aggiustando le cifre dei contratti rinnovati sulla base delle indiscrezioni di mercato.

Per il calcolo dello stipendio lordo, sono stati considerati gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per tutti quei giocatori che ne possono beneficiare, anche solo potenzialmente (cioè quei calciatori che hanno avuto la residenza fiscale fuori dall’Italia almeno nei due anni precedenti al loro arrivo in Serie A e che mantengano la residenza fiscale nel nostro Paese per almeno due anni dal loro arrivo, anche in prospettiva).

Come detto, Ciro Immobile è il calciatore più pagato. La Scarpa d’Oro 2019/20 nella stagione 22/23 guadagna 4 milioni di euro netti, al lordo pari a 7,4 milioni di euro.

Il secondo posto è occupato da Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo nonostante le molte voci di mercato è rimasto anche per quest’anno alla Lazio e per la stagione 2022/23 percepirà 3,2 milioni di euro. Completa il podio un nuovo innesto della rosa a disposizione di Sarri: Alessio Romagnoli. Il difensore centrale si inserisce al terzo posto dei più pagati nella rosa con un ingaggio pari a 3 milioni di euro.

Roma stipendi 2022 2023 – Luis Alberto fuori dal podio, Zaccagni in top ten

GIOCATORE NETTO LORDO Immobile 4.000.000 € 7.400.000 € Milinkovic-Savic 3.200.000 € 5.920.000 € Romagnoli 3.000.000 € 5.550.000 € L. Alberto 2.500.000 € 4.625.000 € Pedro* 2.500.000 € 3.275.000 € F. Anderson* 2.200.000 € 2.882.000 € Hysaj 2.000.000 € 3.700.000 € Zaccagni 2.000.000 € 3.700.000 € Vecino 1.900.000 € 3.515.000 € Lazzari 1.500.000 € 2.775.000 € Cataldi 1.400.000 € 2.590.000 € Basic* 1.400.000 € 1.834.000 € Fares 1.200.000 € 2.220.000 € Radu 1.200.000 € 2.220.000 € Patric 1.200.000 € 2.220.000 € Casale** 1.000.000 € 1.850.000 € Cancellieri** 1.000.000 € 1.850.000 € Provedel 1.000.000 € 1.850.000 € Luis Maximiano 1.000.000 1.310.000 € Marusic 900.000 € 1.665.000 € Marcos Antonio* 900.000 € 1.179.000 € Kamenovic* (**) 700.000 € 917.000 € Gila* (**) 500.000 € 655.000 € Adamonis* (**) 100.000 € 131.000 € TOTALE 38.300.000 € 65.833.000 €

*Sgravi fiscali decreto crescita **Stima

In graduatoria alle spalle dei due difensori arrivati in estate in biancoceleste troviamo il tandem spagnolo formato da Luis Alberto e Pedro che hanno entrambi uno stipendio netto di 2,5 milioni di euro. Dietro di loro si piazza Felipe Anderson il ci ingaggio netto è di 2,2 milioni di euro. Tra i top anche Zaccagni e Hysaj: il loro stipendio è di 2 milioni di euro netti. Chiude le prime dieci posizioni Manuel Lazzari. Il laterale guadagna 1,5 milioni di euro netti a stagione.